Περισσότερους από 850 πυραύλους τύπου Tomahawk cruise missile έχουν εκτοξεύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε τέσσερις εβδομάδες πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, προκαλώντας ανησυχία στο Πεντάγωνο για τον ρυθμό κατανάλωσης και τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων.

Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι, που εκτοξεύονται από πολεμικά πλοία επιφανείας και υποβρύχια, αποτελούν βασικό εργαλείο των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων από το 1991. Ωστόσο, η παραγωγή τους παραμένει περιορισμένη σε ετήσια βάση, ενώ το Πεντάγωνο δεν δημοσιοποιεί το συνολικό μέγεθος των αποθεμάτων.

Με εμβέλεια που ξεπερνά τα 1.000 μίλια, οι Tomahawk επιτρέπουν πλήγματα χωρίς την ανάγκη αποστολής πιλότων σε έντονα προστατευόμενες περιοχές.

Η εκτεταμένη χρήση τους στη σύγκρουση με το Ιράν έχει ήδη πυροδοτήσει εσωτερικές συζητήσεις για ενδεχόμενη ανακατανομή αποθεμάτων από άλλες στρατηγικές ζώνες, όπως ο Ινδο-Ειρηνικός, αλλά και για αύξηση της παραγωγής.

Οι πιο σύγχρονες εκδόσεις των πυραύλων κοστίζουν έως και 3,6 εκατ. δολάρια ανά μονάδα και απαιτούν έως δύο χρόνια για την κατασκευή τους, με την ετήσια παραγωγική δυνατότητα να εκτιμάται περίπου στις 600 μονάδες.

Σημαντικός αριθμός πυραύλων χρησιμοποιήθηκε ήδη από τις πρώτες ημέρες της επιχείρησης «Epic Fury». Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον ένας πύραυλος έπληξε περιοχή κοντά σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μιναμπ, περιστατικό που ερευνάται από τις αμερικανικές αρχές, ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για θύματα μεταξύ παιδιών.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν εκτοξεύσει περισσότερους από 1.000 πυραύλους αεράμυνας για την αναχαίτιση ιρανικών επιθέσεων, αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση στα διαθέσιμα αποθέματα.

Πηγή: Washington Post