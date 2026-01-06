Απόρρητη έκθεση της CIA, για την οποία ενημερώθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι πολιτικοί «πιστοί στο καθεστώς», θα βρίσκονταν στην καλύτερη θέση για να διατηρήσουν τη σταθερότητα της Βενεζουέλας αν ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο έχανε την εξουσία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, στην έκθεση γίνεται αναφορά και στην προσωρινή πλέον πρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες (φωτό), η οποία αξιολογείται ως πρόσωπο με δυνατότητα να συμβάλει σε μια ενδεχόμενη μεταβατική περίοδο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αμέσως το περιεχόμενο του δημοσιεύματος αυτού.