Σε έναν «υποβαθμισμένο πρόεδρο» μετατρέπεται πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών σε Βουλή και Γερουσία, σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal. Παρότι στον Αμερικανό πρόεδρο απομένουν δύο ακόμη χρόνια θητείας στον Λευκό Οίκο, η απώλεια του Κογκρέσου τον ωθεί de facto στη θέση μιας «κουτσής πάπιας» (lame duck), μιας κατάστασης στην οποία, ακόμη κι αν δεν αποδέχεται τον ρόλο ενός ηγέτη χωρίς περιθώρια επανεκλογής απέναντι σε ένα εχθρικό νομοθετικό σώμα, θα αναγκαστεί να κινηθεί υπό αυτό το καθεστώς, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η εξέλιξη αυτή δεν χαιρετίζεται μόνο από τους Δημοκρατικούς, αλλά και από μερίδα της παραδοσιακής αμερικανικής Δεξιάς, η οποία εμφανίζεται βαθιά απογοητευμένη από τις διαρκείς παρεμβάσεις του Τραμπ στις αρχές της ελεύθερης αγοράς και της φιλελεύθερης δημοκρατίας.

Οικονομικός κρατισμός και διαφθορά

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη υποσχόμενος ανάσχεση της ακρίβειας, όμως σήμερα τα δύο τρίτα των Αμερικανών πολιτών εκτιμούν ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, χωρίς να επιρρίπτουν πλέον την ευθύνη στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν. Το μπαράζ προστατευτικών δασμών έχει επιφέρει αβεβαιότητα στις αγορές, εξόργισε συμμάχους και εμπορικούς εταίρους, ενώ περιόρισε τελικά την οικονομική ανάπτυξη.

Η WSJ παραλληλίζει την οικονομική του προσέγγιση με αυτή των σοσιαλιστών, επισημαίνοντας την εσφαλμένη πεποίθηση ότι το κράτος μπορεί να παίρνει καλύτερες αποφάσεις από την αγορά. Κατά τη διάρκεια της θητείας του επισημαίνει πως:

Η αμερικανική κυβέρνηση απέκτησε μερίδια ιδιοκτησίας σε δεκάδες ιδιωτικές εταιρείες (από τεχνολογικούς κολοσσούς μέχρι τον τομέα των κρίσιμων ορυκτών).

Δόθηκαν προεδρικές εντολές σε επιχειρήσεις-κολοσσούς, όπως η οδηγία στη Walmart να απορροφήσει το κόστος των δασμών αντί να αυξήσει τις τιμές, ή οι παρεμβάσεις στην Apple για τον τόπο παραγωγής των προϊόντων της.

Επιβλήθηκαν όροι απόδοσης ποσοστού εσόδων στο υπουργείο Οικονομικών από εταιρείες ημιαγωγών για την πώληση τσιπ στο εξωτερικό.

Παράλληλα, η κυβερνητική διαφθορά αναδείχθηκε σε μείζον ζήτημα, συγκεντρώνοντας το 88% των απαντήσεων σε πρόσφατη έρευνα του Fox News ως κορυφαία ανησυχία — υπερβαίνοντας τον πληθωρισμό, την ασφάλεια των συνόρων και την εγκληματικότητα. Η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι ο Τραμπ υπερέβη κάθε προηγούμενο στη σύγχυση δημόσιου αξιώματος και ιδιωτικών συμφερόντων, αναφέροντας τόσο τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στον τομέα των κρυπτονομισμάτων όσο και τη «διπλωματία του δολαρίου» του Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος διαπραγματεύεται με κυβερνήσεις του Κόλπου που έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια στο επενδυτικό του fund.

Γεωπολιτικά αδιέξοδα σε Ουκρανία και Ιράν

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, η ανάλυση καταγράφει σειρά σοβαρών λαθών στρατηγικής:

Ουκρανία: Αντί για την παροχή επαρκούς στρατιωτικής υποστήριξης στο Κίεβο απέναντι στη ρωσική εισβολή, η Ουάσινγκτον πίεζε επί δύο χρόνια την ουκρανική ηγεσία να συνθηκολογήσει υπό τους όρους του Κρεμλίνου, χαλαρώνοντας παράλληλα κυρώσεις κατά της Μόσχας και προτρέποντας ευρωπαϊκές χώρες να συνεχίσουν την προμήθεια ρωσικού φυσικού αερίου.

Ιράν: Η στρατιωτική εμπλοκή στη χώρα έχει καταστεί εξαιρετικά αντιδημοφιλής στο εσωτερικό των ΗΠΑ, με τη λογική της επιχείρησης να αλλάζει διαρκώς (αλλαγή καθεστώτος, αποτροπή του πυρηνικού προγράμματος, έλεγχος των Στενών του Ορμούζ) και την κυβέρνηση να αδυνατεί να την ολοκληρώσει ή να πείσει την κοινή γνώμη για τη σκοπιμότητά της.

Η σκιά του διαδόχου και οι «εμφύλιοι» στα δύο κόμματα

Κοιτάζοντας προς τις επόμενες προεδρικές εκλογές, η WSJ υπογραμμίζει πως όποιος επιχειρήσει να διαδεχθεί τον Τραμπ θα χρειαστεί να προσεταιριστεί τη βάση των 77 εκατομμυρίων ψηφοφόρων του κινήματος MAGA. Ο μεγαλύτερος φόβος των συντηρητικών οικονομολόγων και των υποστηρικτών της ελεύθερης αγοράς είναι η ανάδειξη ενός νέου ηγέτη που θα διαιωνίσει τον προστατευτισμό, τον κρατικό παρεμβατισμό, τη δημοσιονομική εκτροπή και την αμφισβήτηση των δημοκρατικών διαδικασιών.

Την ίδια στιγμή, οι εσωτερικές εντάσεις δεν περιορίζονται στους Ρεπουμπλικανούς. Στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών αναδύονται βαθιά ρήγματα, όπως κατέδειξε η δημόσια απόρριψη του προοδευτικού υποψηφίου για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, από τη Δημοκρατική βουλευτή Χέιλι Στίβενς, η οποία επέλεξε να στηρίξει τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του Μάικ Ρότζερς. Η κίνηση αυτή —που προκάλεσε την επίπληξη της κομματικής ηγεσίας— πυροδοτήθηκε από τις θέσεις του Ελ-Σαγιέντ αναφορικά με το Ισραήλ, τη βοήθεια προς αυτό και την τιμή των τροφίμων.