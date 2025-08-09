O Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσίασε αυτή την εβδομάδα στην κυβέρνηση Τραμπ μια ριζοσπαστική πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, απαιτώντας σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο, σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τη Wall Street Journal που επικαλείται Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την πρόταση, η οποία θα απαιτούσε από την Ουκρανία να παραδώσει την Ανατολική Ουκρανία, μια περιοχή γνωστή ως Ντονμπάς, χωρίς η Ρωσία να δεσμεύεται για τίποτα περισσότερο από το να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Η πρόταση, την οποία ο Πούτιν μετέφερε την Τετάρτη στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, πυροδότησε μια διπλωματική αναταραχή για μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις λεπτομέρειες της πρότασης.

Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον Τραμπ και τον Γουίτκοφ σε μια σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών αυτή την εβδομάδα, δήλωσαν ότι ανησυχούν γιατί ο Πούτιν χρησιμοποιεί απλώς την πρόταση αυτή ως τέχνασμα για να αποφύγει τις νέες αμερικανικές κυρώσεις και τους δασμούς, συνεχίζοντας παράλληλα τον πόλεμο στην Ουκρανία, σημειώνει η WSJ.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η πρόταση του Ρώσου προέδρου δεν αποτελεί σημαντική πρόοδο, αλλά ήταν αρκετά δελεαστική ώστε να αρχίσει η οργάνωση μιας συνάντησης κορυφής την επόμενη εβδομάδα. Η πρόταση θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μία στροφή από τις προηγούμενες απαιτήσεις της Ρωσίας για πλήρη ρωσικό έλεγχο των περιοχών κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής του μετώπου, η οποία εκτείνεται πέρα από το Ντονμπάς.

Ο Πούτιν είπε στον Γουίτκοφ ότι θα συμφωνούσε σε πλήρη κατάπαυση του πυρός εάν η Ουκρανία συμφωνούσε να αποσύρει τις δυνάμεις της από όλη την ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την επικοινωνία, τονίζει η WSJ. Η Ρωσία θα έλεγχε τότε το Ντόνετσκ, το Λουχάνσκ, καθώς και τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία κατέλαβε το 2014 και επιθυμεί να αναγνωριστεί ως ρωσικό έδαφος.

Η Ρωσία κατέχει τώρα το μεγαλύτερο μέρος του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ, αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν σημαντικά τμήματα του εδάφους, συμπεριλαμβανομένων βασικών πόλεων που αποτελούν πλέον οχυρά της ουκρανικής άμυνας.

Σε μια σειρά τηλεφωνικών συνομιλιών αυτή την εβδομάδα, οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να αποσαφηνίσουν ένα βασικό σημείο της πρότασης: Τι θα συμβεί στις νότιες περιοχές της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, όπου οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν επίσης μέρος του εδάφους. Οι αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ σε τηλεφωνικές συνομιλίες την Τετάρτη και την Πέμπτη έμειναν με αντικρουόμενες εντυπώσεις σχετικά με το αν ο Πούτιν σκοπεύει να «παγώσει» τις τρέχουσες γραμμές του μετώπου ή εν τέλει να αποσυρθεί εντελώς από αυτές τις περιοχές.

Ο ίδιος ο Τραμπ συμμετείχε στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία, μαζί με τον Γουίτκοφ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι ίδιοι αξιωματούχοι, χωρίς τον πρόεδρο, συμμετείχαν στη δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη, στην οποία προστέθηκε και ο απεσταλμένος του Τραμπ στην Ουκρανία, Κιθ Κέλλογκ.

Στην τρίτη τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή, ο Γουίτκοφ ενημέρωσε τους Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι η ρωσική πρόταση περιελάμβανε δύο φάσεις, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στην πρώτη φάση, η Ουκρανία θα αποσυρόταν από το Ντόνετσκ και οι γραμμές μάχης θα πάγωναν. Ύστερα θα ακολουθούσε η δεύτερη φάση, στην οποία ο Πούτιν και ο Τραμπ θα συμφωνούσαν σε ένα τελικό ειρηνευτικό σχέδιο που θα διαπραγματεύονταν αργότερα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφεραν οι αξιωματούχοι σύμφωνα με τη WSJ.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος που συμμετείχε στην τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ την Τετάρτη δήλωσε ότι το Κίεβο δεν αντιτίθεται σε καμία πρόταση κατ’ αρχήν, αλλά ότι η κατάπαυση του πυρός θα αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω δράση.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας συζητούν «πιθανές οδούς προς την ειρήνη» με τους Ουκρανούς και Ευρωπαίους ομολόγους τους μετά τη συνάντηση Πούτιν-Γούτκοφ. «Από σεβασμό προς τις διπλωματικές συζητήσεις μας με τη Ρωσία, την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους μας, ο Λευκός Οίκος δεν θα σχολιάσει τις λεπτομέρειες που δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης».

Οι ουκρανικοί και ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν από καιρό απορρίψει την επίσημη αναγνώριση του ρωσικού ελέγχου επί των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών. Το σύνταγμα της Ουκρανίας απαγορεύει επίσης στον Ζελένσκι να εγκρίνει μονομερώς εδαφικές αλλαγές. Ένας πιθανός τρόπος για να παρακαμφθεί αυτό το ζήτημα θα ήταν ο Ζελένσκι να συμφωνήσει σε μια de facto διαίρεση χωρίς να αναγνωρίσει νομικά οποιαδήποτε απώλεια εδαφών, δήλωσαν δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα συζητούσε εδαφικά ζητήματα μόνο αφού η Ρωσία συμφωνούσε σε πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, κάτι που έχουν επανειλημμένα τονίσει οι ουκρανικές αρχές.

Η πρόταση δεν αναφερόταν άμεσα στο αίτημα της Ουκρανίας για εγγυήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης στο ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο της πρότασης, ο Πούτιν δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα ψηφίσει νόμο με τον οποίο θα δεσμεύεται να μην επιτεθεί στην Ουκρανία ή την Ευρώπη, μια δήλωση που οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δέχτηκαν με έντονο σκεπτικισμό.

Η κίνηση του Πούτιν φαίνεται να έχει σχεδιαστεί εν μέρει για να αυξήσει την εσωτερική πίεση στον Ζελένσκι, καθώς πολλοί Ουκρανοί θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά αντιτίθενται επίσης στην παράδοση μεγάλων τμημάτων του εδάφους. Η πρόταση θα μπορούσε τώρα να μετατοπίσει την πίεση στο Κίεβο για να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με τη Μόσχα να θέλει να αποφύγει νέες αμερικανικές κυρώσεις.

Η προθεσμία που έθεσε ο Τραμπ στη Ρωσία για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός έληξε την Παρασκευή. Ενώ διπλασίασε τους δασμούς στο 50% στην Ινδία, έναν σημαντικό εισαγωγέα ρωσικού πετρελαίου, ενδέχεται να αναστείλει άλλες κυρώσεις καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

«Θα δούμε τι έχει να πει», είπε ο Τραμπ για τον Πούτιν όταν ρωτήθηκε αν η προθεσμία είναι οριστική. «Θα εξαρτηθεί από αυτόν».

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων κατά πολιτικών υποδομών στο Κίεβο. Η Μόσχα έχει υπερδιπλασιάσει τον αριθμό των πυραύλων και των drones που εκτοξεύει κάθε μήνα στην Ουκρανία από τον Ιανουάριο, όταν ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Νωρίς την Παρασκευή, ο ρωσικός στρατός βομβάρδισε την Μπούχα, τόπο σφαγής Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου και αμάχων από τις ρωσικές δυνάμεις το 2022, κατά την αποχώρησή τους από την περιοχή.

Ο Γουίτκοφ είπε στους Ευρωπαίους συμμάχους σε πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες αυτή την εβδομάδα ότι η πρόταση δείχνει μια πραγματική κίνηση του Πούτιν προς την ειρήνη, ακόμα και αν η τελική συμφωνία μπορεί να διαφέρει από την πρόταση που περιέγραψε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν εκφράσει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι διπλωματικές προσπάθειες του Τραμπ θα αποφέρουν αποτελέσματα. «Ίσως μια παύση της σύγκρουσης – δεν θέλω να πω το τέλος του πολέμου, αλλά μια παύση της σύγκρουσης – θα μπορούσε να λάβει χώρα», δήλωσε την Παρασκευή ο Πολωνός Πρόεδρος Ντόναλντ Τουσκ. «Υπάρχει ελπίδα για αυτό».

Η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο Πούτιν συζήτησε για τη συνάντησή του με τον Γουίτκοφ με τους ηγέτες της Ινδίας, της Κίνας, της Λευκορωσίας, της Νότιας Αφρικής και άλλων χωρών, ενώ ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ μίλησε με τον ομόλογό του στην Τουρκία.