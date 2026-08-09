Ο Ντόναλντ Τραμπ επεξεργάζεται ένα σχέδιο για την ολοκλήρωση της στρατιωτικής εμπλοκής με το Ιράν, ακόμα κι αν αυτό συμβεί χωρίς μια νέα πυρηνική συμφωνία, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της πλήρους επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με πληροφορίες από το στενό περιβάλλον του.

Η αμερικανική πλευρά εκτιμά, βάσει στοιχείων της Wall Street Journal, πως η ιρανική πυρηνική υποδομή έχει υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες που αποκλείουν την ουσιαστική της ανάκαμψη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προεδρικής θητείας.

Ωστόσο, οι επιδιώξεις του Λευκού Οίκου προσέκρουσαν στις πρόσφατες αξιώσεις της Τεχεράνης, η οποία θέτει αυστηρές προϋποθέσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού.

Αναλυτές όπως η Μόνα Γιακουμπιάν από το Center for Strategic and International Studies και ο Γκρέγκορι Μπρου από την Eurasia Group, επισημαίνουν ότι το Ιράν αξιοποιεί την ανάγκη του Τραμπ για γρήγορη διέξοδο και τηρεί αδιάλλακτη στάση, γνωρίζοντας την ισχύ του μοχλού πίεσης που διαθέτει μέσω των επιθέσεων σε εμπορικά πλοία. Η ικανότητα της Τεχεράνης να παραλύει τη θαλάσσια οδό με πυραύλους και drones προκαλεί αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, καθιστώντας δυσκολότερους τους σχεδιασμούς της Ουάσιγκτον.

Η πίεση των εκλογών και τα διλήμματα της Ουάσιγκτον

Εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών και με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν υψηλά σε σύγκριση με την περίοδο προ του Φεβρουαρίου, η αμερικανική ηγεσία βιάζεται να παρουσιάσει μια πολιτική νίκη στο εσωτερικό κοινό.

Παρά τις κατά καιρούς απειλές για μαζικούς βομβαρδισμούς —στις οποίες τελικά υπαναχώρησε— ο Τραμπ διατυπώνει αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας, ενώ ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υπογραμμίζει πως η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει την πίεση για μακροπρόθεσμες γεωπολιτικές αλλαγές, διασφαλίζοντας παράλληλα την ενεργειακή ροή και χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους Αμερικανούς.

Αμερικανοί αξιωματούχοι διαβεβαιώνουν ότι ο Λευκός Οίκος διατηρεί στρατιωτικές επιλογές στο τραπέζι σε περίπτωση νέων επιθέσεων, εκτιμώντας παράλληλα ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών θα εντοπίσουν έγκαιρα τυχόν προσπάθειες πυρηνικής ανασυγκρότησης από την Τεχεράνη.

Το σκέλος των οικονομικών αξιώσεων παραμένει βασικό αγκάθι, καθώς το Ιράν διεκδικεί την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων και πολεμικές επανορθώσεις. Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει την απευθείας χρηματοδότηση από τους Αμερικανούς φορολογούμενους, παρότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο υπό όρους αποδέσμευσης κεφαλαίων ή παροχής εξαιρέσεων για την πώληση πετρελαίου, εφόσον σταθεροποιηθεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.