Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να άρει τους περιορισμούς για τη χρήση αμερικανικών οπλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς για πλήγματα εντός της Ρωσίας, ωστόσο δεν δεσμεύτηκε ότι θα το κάνει, στη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες την Τρίτη.

Την πληροφορία αυτή μετέφερε σήμερα η εφημερίδα Wall Street Journal.

Το πρακτορείο Reuters που την αναμετέδωσε, διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να την επαληθεύσει.

Στη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη, ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι έχουν εμβέλεια περίπου 900 έως 1.500 μίλια, ένα αίτημα που ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε σε συνέντευξη με το Axios που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Όπως τονίζει η WSJ, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προμηθεύσει στην Ουκρανία πυραύλους Tomahawk και άλλα όπλα μακράς εμβέλειας, σύμφωνα με έναν ανώτερο Αμερικανό και έναν ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο που έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια αυτά.

Ουκρανοί αξιωματούχοι θα ταξιδέψουν στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις δύο πηγές της WSJ. Ο Χέγκσεθ και ο υφυπουργός του Πενταγώνου για θέματα πολιτικής, Elbridge Colby, επιβλέπουν τα αιτήματα από το Κίεβο για τη χρήση αμερικανικών όπλων εναντίον ρωσικού εδάφους. Από την άνοιξη έχουν εμποδίσει την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους Atacms.

Η απόφαση να παρασχεθούν πυραύλοι Tomahawk υψηλής ακρίβειας θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση της αμερικανικής βοήθειας. Μια άλλη επιλογή θα ήταν να ενισχυθούν τα μικρά αποθέματα Atacms που απομένουν στην Ουκρανία ή να προσφερθεί κάποιο άλλο σύστημα από το οπλοστάσιο των ΗΠΑ.