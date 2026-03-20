Στην αποστολή επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή προχωρά το Πεντάγωνο, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή, με την ανάπτυξη τριών πολεμικών πλοίων και χιλιάδων πεζοναυτών.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει ότι δεν υπάρχει πρόθεση για ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, περίπου 2.200 έως 2.500 πεζοναύτες από την αμφίβια ομάδα ετοιμότητας του USS Boxer, που έχει βάση στην Καλιφόρνια, καθώς και από την 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, κατευθύνονται προς την περιοχή ευθύνης της CENTCOM.

Η CENTCOM είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό όλων των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο όπου οι εξελίξεις εντείνουν τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.