Στους κινδύνους νέας επικίνδυνης κλιμάκωσης αναφέρεται δημοσίευμα της Wall Street Journal, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να επιβάλλουν πλήρη αποκλεισμό των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποχωρήσουν από ιρανικά λιμάνια, αναπτύσσοντας περισσότερα από 15 πολεμικά πλοία σε στρατηγικές θέσεις εντός και γύρω από το Στενό του Ορμούζ, ενώ απομένουν 9 ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχειρίας.

Ωστόσο, οι αμερικανικές εξαγωγές αργού πετρελαίου αναμένεται να φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ αυτόν τον μήνα, καθώς περισσότερα από 70 υπερδεξαμενόπλοια πλησιάζουν τις ακτές του Κόλπου, αναφέρει σε δεύτερο άρθρο της η αμερικανική εφημερίδα, υπενθυμίζοντας ότι το σχέδιο των ΗΠΑ να αποσπάσουν τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ διακόπτει καθημερινά ροή περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το Ιράν, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου κατευθύνεται στην Κίνα.

Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία πιέζει τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι όλοι οι εξαγωγείς ενέργειας του Κόλπου ανησυχούν ότι το Ιράν θα μπορούσε να κλιμακώσει την κατάσταση και να κλείσει το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, την κύρια οδό εξόδου για το πετρέλαιο του Περσικού Κόλπου.