Την κατάργηση της ομοσπονδιακής επιδότησης που διατηρεί χαμηλό το κόστος της ασφάλισης υγείας και φαρμάκων για εκατομμύρια Αμερικανούς άνω των 65 ετών προανήγγειλε η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η απόφαση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ αφορά το πρόγραμμα «Part D» του Medicare, με στόχο την εξοικονόμηση 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Μετά την εξέλιξη αυτή, περίπου 25 εκατομμύρια δικαιούχοι αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένα μηνιαία ασφάλιστρα από το φθινόπωρο, εξέλιξη που πυροδοτεί πολιτικές αντιδράσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

«Ψαλίδι» 3,6 δισ. δολαρίων στις επιδοτήσεις του Medicare Part D

Σύμφωνα με την Wall Street Journal , που επικαλείται ανώνυμες πηγές από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η απόφαση αφορά την κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τις ασφαλιστικές εταιρείες, η οποία μέχρι σήμερα κρατούσε τεχνητά χαμηλά τις τιμές των φαρμάκων.

Με την κατάργηση της επιχορήγησης αυτής, το αμερικανικό δημόσιο υπολογίζει να εξοικονομεί περίπου 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση από τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα το πακέτο καλύψεων συνταγογραφούμενων φαρμάκων γνωστό ως «Part D» του προγράμματος Medicare, από το οποίο ωφελούνται περίπου 25 εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες άνω των 65 ετών.

Οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα κόστη τους να αυξάνονται από το φθινόπωρο.

Το σκεπτικό του Λευκού Οίκου και οι προβλέψεις για τις αυξήσεις

Σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ που επικαλείται η εφημερίδα, η υφιστάμενη κρατική επιχορήγηση λειτουργούσε στρεβλά στην αγορά, καθώς «ωθούσε τις ασφαλιστικές να αυξάνουν τις τιμές», ορμώμενες από τη βεβαιότητα ότι το επιπλέον κόστος θα καλυπτόταν τελικά από τα ταμεία του δημοσίου.

Με βάση τις εκτιμήσεις κυβερνητικών πηγών για το 2027:

Για το 25% των δικαιούχων , το κόστος ασφάλισης αναμένεται να παραμείνει σταθερό ή και να μειωθεί.

, το κόστος ασφάλισης αναμένεται να παραμείνει σταθερό ή και να μειωθεί. Για το 30% των δικαιούχων , προβλέπεται αύξηση μικρότερη των 10 δολαρίων τον μήνα.

, προβλέπεται αύξηση μικρότερη των 10 δολαρίων τον μήνα. Για το υπόλοιπο 45% των ασφαλισμένων, η μηνιαία αύξηση εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεσοσταθμικά από 11 έως 20 δολάρια.

Σημειώνεται ότι το μέσο μηνιαίο κόστος για την κάλυψη Part D διαμορφώνεται επί του παρόντος στα 36 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία εξειδικευμένου μη κερδοσκοπικού οργανισμού για την πολιτική υγείας.

Κεντρικό θέμα στην πολιτική ατζέντα ενόψει εκλογών

Η αύξηση του κόστους των φαρμάκων αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο ευαίσθητα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα για τους συνταξιούχους που διαβιούν με σταθερά εισοδήματα.

Όπως υπογραμμίζει η Wall Street Journal, η προσβασιμότητα και το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης αναμένεται να αναδειχθούν σε κυρίαρχα θέματα της προεκλογικής αντιπαράθεσης ενόψει των κρίσιμων βουλευτικών ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.