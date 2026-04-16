Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ απευθύνει έκκληση σε κορυφαίες αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες να βοηθήσουν στην αύξηση της παραγωγής όπλων, αναφέρει η Wall Street Journal.

Οι συζητήσεις του Πενταγώνου με εταιρείες όπως η Ford και η General Motors πραγματοποιούνται καθώς αυξάνεται η ανησυχία για την εξάντληση των αμερικανικών αποθεμάτων όπλων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Αυτό έχει οδηγήσει τους Αμερικανούς αξιωματούχους να αναζητήσουν πέρα ​​από τους παραδοσιακούς αμυντικούς εργολάβους για πρόσθετη παραγωγή όπλων, αναφέρει το δημοσίευμα.

Όσοι γνωρίζουν τις συνομιλίες δήλωσαν στην WSJ ότι ξεκίνησαν πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου και ότι ήταν προκαταρκτικές. Το Υπουργείο Άμυνας ρώτησε αν οι εταιρείες θα μπορούσαν να προχωρήσουν γρήγορα στην αμυντική παραγωγή.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες στράφηκαν στην παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων φορτηγών και αεροσκαφών, ως μέρος της πολεμικής προσπάθειας.