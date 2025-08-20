Το βαρύ … παρελθόν της Ρωσίας στην αθέτηση διπλωματικών υποσχέσεων αρχίζει να προβληματίζει Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, που σχεδιάζουν πλέον επί χάρτου σενάρια για τη συνάντηση του Πούτιν με τον Ζελένσκι.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Wall Street Journal ακόμη και αν ο Ρώσος ηγέτης υποστηρίξει μια συμφωνία, είναι πιθανό να ακολουθήσει σκεπτικισμός, καθώς η Μόσχα έχει παραβεί στο παρελθόν υποσχέσεις ότι δεν θα επιτεθεί στην Ουκρανία

Αρχικά, δε θα είναι εύκολο να βρεθούν μαζί σε ένα δωμάτιο ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αλλά η διαπραγμάτευση μιας εκεχειρίας -πόσο μάλλον μιας διαρκούς ειρήνης που θα αποτρέψει τη Ρωσία από το να εισβάλει ξανά στην Ουκρανία- θα είναι μια ακόμη μεγαλύτερη διπλωματική πρόκληση από ό,τι έχει αντιμετωπίσει ο Τραμπ μέχρι τώρα.

«Θα υπάρξουν ερωτήματα -γράφει στην ανάλυσή της η εφημερίδα- σχετικά με το αν οι γραμμές του μετώπου πρέπει να παγώσουν σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, ποιος θα είναι ο ρόλος -αν υπάρχει- των ευρωπαϊκών χωρών είτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είτε σε μια δύναμη διαβεβαίωσης που θα προστατεύει το Κίεβο μακροπρόθεσμα και βέβαια, ποιες εγγυήσεις ασφάλειας από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ θέλει ο Ζελένσκι που μπορεί να αποδεχτεί ο Πούτιν.

Θα αφήσει ο Πούτιν την υπόλοιπη Ουκρανία;

Ακόμη και αν ο Πούτιν υποστηρίξει μια συμφωνία, θα υπάρχει έντονος σκεπτικισμός ως προς το αν θα τηρήσει τις υποσχέσεις του, καθώς η Ρωσία έχει παραβιάσει επίσημες δεσμεύσεις να μην εισβάλει στην Ουκρανία.

«Είναι διατεθειμένος να αφήσει την υπόλοιπη Ουκρανία και να φύγει; Είναι έτοιμος να αναγνωρίσει ότι έχει χάσει την Ουκρανία για πάντα;» ρώτησε ο Τσαρλς Κουπτσάν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα. «Χρειαζόμαστε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα για να καθορίσουμε αν ο Πούτιν απλώς κερδίζει χρόνο ή διαπραγματεύεται με καλή πίστη».

Μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι για πρώτη φορά από το 2019 θα ήταν δραματική, αν τελικά γίνει τις επόμενες ημέρες. Η μορφή και ο χρόνος της συνάντησης δεν είναι ακόμη σαφείς, αλλά αν η υψηλού προφίλ συνάντηση πραγματοποιηθεί, αυτό θα σήμαινε μόνο ότι η πιο δύσκολη φάση των διαπραγματεύσεων μόλις ξεκίνησε — και χωρίς καμία εγγύηση επιτυχίας.

«Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα βήματα»

«Τα επόμενα βήματα είναι τα πιο περίπλοκα τώρα», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Δευτέρας με τον Ζελένσκι και κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες, προσφέροντας μια πιο νηφάλια εκτίμηση εν μέσω των προβλέψεων για ενότητα στο Λευκό Οίκο.

Όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει υποσχεθεί να συνομιλήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ωστόσο δεν διευκρίνησε εάν αυτό γίνει τις επόμενες εβδομάδες.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και η κυβέρνηση Τραμπ συνεργάζονται τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία για να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία», είπε.

Η ίδια αρνήθηκε επανειλημμένα να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένες χώρες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν την συνάντηση.

«Και οι δύο ηγέτες έχουν εκφράσει την προθυμία τους να καθίσουν μαζί, και έτσι η ομάδα εθνικής ασφάλειας θα βοηθήσει και τις δύο χώρες να το κάνουν», δήλωσε η Λέβιτ σε δημοσιογράφους κατά την ενημέρωση του Λευκού Οίκου.

Ερωτηθείσα από το CNNi σχετικά με το πώς άλλαξαν τα σχέδια — από μια πιθανή τριμερή σε μια διμερή συνάντηση η Λέβιτ δήλωσε ότι «ήταν μια ιδέα που εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του προέδρου τόσο με τον Πρόεδρο Πούτιν, όσο και με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και με Ευρωπαίους ηγέτες», οι οποίοι, όπως είπε, «συμφωνούν όλοι ότι αυτό είναι ένα σπουδαίο πρώτο βήμα».

Ο Τραμπ, πρόσθεσε, έχει συμφωνήσει με την ιδέα μιας διμερούς συνάντησης χωρίς την παρουσία των ΗΠΑ.

Παράλληλα επανέλαβε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει «αποκλείσει οριστικά» την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο οποιωνδήποτε εγγυήσεων ασφαλείας για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, αλλά δεν απέκλεισε άλλες στρατιωτικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένων των εναέριων αποστολών.

Ο Τραμπ εννοεί να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Στην εκτίμησή του το CNN για τις εξελίξεις αναφέρεται στην συνάντηση στον Λευκό Οίκο γράφοντας: «Οι συναντήσεις της Δευτέρας ήταν το πιο πειστικό σημάδι μέχρι στιγμής ότι ο πρόεδρος εννοεί πραγματικά όταν λέει ότι θέλει να σταματήσει η σφαγή στην Ουκρανία. Ίσως αξίζει περισσότερη αναγνώριση από ό,τι έχει λάβει μέχρι τώρα για την ενέργεια και την αφοσίωσή του.

Ωστόσο, η ημέρα αυτή έθεσε επίσης στην επιφάνεια τα ζητήματα που θα γίνουν όλο και πιο εμφανή τις επόμενες εβδομάδες και που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την προσπάθεια του Τραμπ για ειρήνη και να διαλύσουν την ενότητα της Δύσης — με τρόπο που θα ευχαριστούσε τον Πούτιν.

Υπήρξαν πολλές ευχάριστες συζητήσεις σχετικά με την ανάγκη να δοθούν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία. Ο Τραμπ έδειξε ακόμη ότι θα στείλει υποστήριξη από τον αμερικανικό στρατό. Ωστόσο, κανείς δεν έχει εξηγήσει ακόμη πώς θα λειτουργήσει αυτό και, το πιο σημαντικό, τι θα δεχόταν η Ρωσία ως μέρος μιας συμφωνίας.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, υπέβαλε μια πρόταση για μια σειρά εγγυήσεων από τις δυτικές χώρες, με πρότυπο την αμοιβαία δέσμευση άμυνας του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Αυτό όμως θα ήταν εκτός των επίσημων δομών της συμμαχίας.

Ωστόσο, παρά τη διαβεβαίωση του Τραμπ μετά την Αλάσκα ότι ο Πούτιν είναι ανοιχτός σε εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, αυτό είναι μάλλον απίθανο. Ο Ρώσος ηγέτης πολεμά για να συντρίψει τις φιλοδοξίες της γειτονικής χώρας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Γιατί να δεχτεί μια συμφωνία που θα προσφέρει στην Ουκρανία ένα ψευδο-καθεστώς συμμαχίας;

Και πόσο ισχυρές θα ήταν τελικά αυτές οι εγγυήσεις; Θα πολεμούσαν πραγματικά οι ευρωπαϊκές χώρες που θα έστελναν στρατεύματα στην Ουκρανία ως «δύναμη ασφαλείας» εναντίον της Ρωσίας, για να σώσουν την Ουκρανία από μια νέα ρωσική εισβολή;

Τι θα γίνει με τις ανταλλαγές εδαφών;

Η φράση-κλειδί στην αναδυόμενη ειρηνευτική διαδικασία για το Ουκρανικό είναι «ανταλλαγές εδαφών» — για να δημιουργηθεί μια νέα οριοθέτηση μεταξύ μιας διευρυμένης Ρωσίας και μιας πρόσφατα μειωμένης Ουκρανίας. Ο Τραμπ έδωσε στον Ζελένσκι έναν χάρτη, για τον οποίο εκείνος ήταν ευγνώμων, σαν να μην έχει ήδη συνειδητοποιήσει τις δύσκολες επιλογές που τον περιμένουν σε σχέση με τα εδάφη που έχουν ποτιστεί με ουκρανικό αίμα.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν, ο Ρώσος ηγέτης επιδιώκει να καταλάβει εδάφη μέσω διαπραγματεύσεων που οι στρατιές του δεν κατάφεραν να καταλάβουν, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής και βιομηχανικής δύναμης της περιοχής του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία.

Αυτή η περιοχή είναι επίσης η γραμμή του χάλυβα, του σκυροδέματος και των βαριά οχυρωμένων πόλεων που έχει χτίσει η Ουκρανία για να κρατήσει τη Ρωσία σε απόσταση και που θα χρειαστεί για να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις.

Ο όρος «ανταλλαγή εδαφών» είναι το είδος της φράσης που κρύβει την πραγματική σημασία του εγχειρήματος. Σύμφωνα με το ρωσικό σχέδιο, η Ουκρανία θα συμμετείχε ουσιαστικά σε διαπραγματεύσεις για διάφορα τμήματα του εδάφους της. Ο Πούτιν θα αποκτούσε πολύτιμες στρατηγικές περιοχές και θα πρόσφερε άλλες, λιγότερο κρίσιμες περιοχές που έχει ήδη καταλάβει αλλού στην Ουκρανία.

Οι ανταλλαγές εδαφών δημιουργούν τοπικές αναταραχές και σπέρνουν μελλοντικές διαμάχες — όπως δείχνει η Μέση Ανατολή. Σε αυτή την περίπτωση, θα σήμαινε για χιλιάδες Ουκρανούς ότι πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ή να γίνουν Ρώσοι. Και ο Ζελένσκι θα έπρεπε να εξηγήσει στους γονείς των πεσόντων νεαρών Ουκρανών γιατί πέθαναν για ένα έδαφος που θα δοθεί στον Πούτιν» καταλήγει στην ανάλυσή του το CNN.