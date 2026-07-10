Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η Μέση Ανατολή, με το σκηνικό του πολέμου να μεταφέρεται στο επίπεδο των μυστικών υπηρεσιών και των προσωπικών απειλών κατά ηγετών.

Η Μασχάντ έγινε το επίκεντρο μιας λαοθάλασσας που ζητά αίμα, ενώ στην Ουάσιγκτον τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο αγγίζουν επίπεδα συναγερμού.

Λαοθάλασσα στη Μασχάντ: «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πόλη Μασχάντ για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έπεσε νεκρός τον Φεβρουάριο στο πλαίσιο αμερικανο-ισραηλινής εκστρατείας.

Το πλήθος, κρατώντας ιρανικές σημαίες με τη μορφή του εκλιπόντος αλλά και του νέου Ανώτατου Ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ξέσπασε σε οργισμένα συνθήματα.

Πανό με τις φράσεις «σκοτώστε τον Τραμπ» και «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ» κυριάρχησαν στην τελετή, σε μια περίοδο όπου το εύθραυστο «μνημόνιο κατανόησης» μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης καταρρέει μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στον Κόλπο και τα ιρανικά αντίποινα.

Για την Τεχεράνη, η εκδίκηση για τον Χαμενεΐ συνδέεται άρρηκτα και με τον θάνατο του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί κατά την πρώτη θητεία Τραμπ.

Δείτε το βίντεο:

Iranians unfurl chilling banner with Trump assassination threat at Ayatollah Khamenei’s burial https://t.co/ag9N6jGX11 pic.twitter.com/11TPBFW7rU — New York Post (@nypost) July 9, 2026

Το ισραηλινό non-paper για τη δολοφονία Τραμπ και οι υποψίες των ΗΠΑ

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, το CNN αποκάλυψε ότι οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες μοιράστηκαν με τις ΗΠΑ πληροφορίες για πιθανό σχέδιο του Ιράν να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, η Wall Street Journal επισημαίνει ότι η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει την προειδοποίηση με σκεπτικισμό.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν διασταυρώσει τη συνωμοσία και θεωρούν ότι το Ισραήλ ίσως προσπαθεί να επηρεάσει την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς οι σχέσεις των δύο συμμάχων έχουν ψυχρανθεί. Οι Ισραηλινοί ηγέτες εξοργίστηκαν από την πρόσφατη ειρηνευτική συμφωνία του Τραμπ με την Τεχεράνη, ενώ ο Λευκός Οίκος έχει επικρίνει ανοιχτά τις ισραηλινές στρατιωτικές τακτικές.

Ντόναλντ Τραμπ: «Είμαι σε κάθε μία από τις λίστες τους»

Ερωτηθείς για τις απειλές από την εφημερίδα The Independent, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στις αυτούσιες, δραματικές δηλώσεις του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Είμαι σε κάθε μία από τις λίστες τους. Θέλουν να εξοντώσουν τον ηγέτη των ΗΠΑ, εμένα. Είμαι σε οποιαδήποτε λίστα. Είδα σήμερα το πρωί ότι είμαι σε κάθε μία από τις λίστες τους. Και μέχρι στιγμής, υποθέτω ότι ήμουν λίγο τυχερός, αλλά ίσως αυτό να μην κρατήσει πολύ. Αυτοί είναι κακοί, άρρωστοι άνθρωποι. Και πρέπει να ξεριζώσουμε αυτόν τον καρκίνο. Ξέρετε τι κάνετε; Πρέπει να αποτρέψετε τον καρκίνο νωρίς. Και έτσι νιώθω»

Οι ανησυχίες για την ασφάλειά του είναι τόσο έντονες που, κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Τραμπ φέρεται να άλλαξε αεροπλάνο. Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, δήλωσε στην εφημερίδα The Hill:

«Όπως είπε πρόσφατα ο Πρόεδρος, υπάρχουν πολλοί εχθροί της Αμερικής που τον έχουν βάλει στο μάτι και χρησιμοποιούμε κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας,συμπεριλαμβανομένης της απόσπασης της προσοχής και της παραπλάνησης, για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές»

Δείτε το βίντεο με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει «είμαι ο νούμερο ένα στη λίστα για δολοφονίες του Ιράν» :

🚨 PRESIDENT TRUMP on the CONSTANT threats against his life, especially during Khamenei’s funeral “I’m number one on the kiII list for Iran.” “I like being number one on TlkTok better.” 🤣 “But I’m number one on the list for kiIIing.” “It’s a VERY dangerous profession.” “But… pic.twitter.com/kcgcgf8z8K — Nick Sortor (@nicksortor) July 8, 2026

New York Times: Φόβοι για ισραηλινά χτυπήματα κατά Ιρανών διαπραγματευτών

Το θρίλερ όμως έχει και αντίστροφη κατεύθυνση. Δημοσίευμα των New York Times αποκαλύπτει ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβόντουσαν σοβαρά ότι το Ισραήλ σχεδίαζε να δολοφονήσει Ιρανούς διαπραγματευτές κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών την περασμένη άνοιξη.

Οι ανησυχίες της Ουάσιγκτον ήταν τόσο μεγάλες, που οι ΗΠΑ ζήτησαν από τρίτες χώρες της περιοχής να προειδοποιήσουν κρυφά το Ιράν ότι το Ισραήλ έχει στοχοποιήσει τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σε μια προσπάθεια να τινάξει τις συνομιλίες στον αέρα.