Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των δικαστικών και αστυνομικών Αρχών στο Μονακό για τη διαλεύκανση του θανάτου του 29χρονου Αντουάν ντε Μασί, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.

Τέσσερις ημέρες μετά τον εντοπισμό της σορού του νεαρού άνδρα, η εισαγγελία του Πριγκιπάτου έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της έρευνας, διατηρώντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τα αίτια της τραγωδίας, χωρίς να αποκλείεται το σενάριο του ατυχήματος.

Η μοιραία πτώση από τα 13 μέτρα

Η σορός του Αντουάν ντε Μασί εντοπίστηκε σε υπερυψωμένο τμήμα εδάφους στην παραθαλάσσια περιοχή Λαρβότο. Όπως επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο Γενικός Εισαγγελέας του Μονακό, Στεφάν Τιμπό, η ιατροδικαστική έκθεση υποδεικνύει ως πιθανότερη αιτία θανάτου την πτώση από ύψος δεκατριών μέτρων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 29χρονος έπεσε από την κεντρική λεωφόρο του Λαρβότο σε υπαίθριο χώρο πίσω από κτιριακό συγκρότημα.

Σύμφωνα με πηγή με γνώση της υπόθεσης, ο άτυχος άνδρας είχε θεαθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής να εξέρχεται από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης παραπατώντας και υποβασταζόμενος από έναν άνδρα. Η δικαστική έρευνα στοχεύει πλέον στην ακριβή ανασύνθεση της αλληλουχίας των γεγονότων που προηγήθηκαν της πτώσης.

Η σύλληψη του 42χρονου

Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής αστυνομικής έρευνας, η υπόθεση ανατέθηκε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου σε ανακριτή, ο οποίος διεξάγει ανάκριση για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της παράλειψης παροχής βοήθειας σε άτομο που βρίσκεται σε κίνδυνο.

Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη τη Δευτέρα ένας 42χρονος άνδρας ουκρανικής υπηκοότητας, μόνιμος κάτοικος του Μονακό εδώ και 30 χρόνια, ο οποίος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση. Οι δικαστικές Αρχές δεν έχουν εξειδικεύσει τη φύση των συγκεκριμένων πράξεων που του καταλογίζονται, εκτιμώντας ωστόσο ότι αυτές ενδέχεται να τελέστηκαν σε διαφορετικά χρονικά σημεία.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες κατά την κράτησή του, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει δεχθεί να απαντήσει στις ερωτήσεις του ανακριτή.

Το πένθος του πριγκιπικού οίκου και οι οικογενειακοί δεσμοί

Η είδηση του θανάτου προκάλεσε βαθιά θλίψη στο παλάτι, με τον πρίγκιπα Αλβέρτο και την πριγκίπισσα Σαρλίν να εκφράζουν δημόσια την οδύνη τους για την απώλεια του 29χρονου.

Ο Αντουάν ντε Μασί, γεννημένος το 1997, ήταν γιος του Κριστιάν Λουί ντε Μασί, γνωστής μορφής στο Μονακό, ανιψιού του πρίγκιπα Ρενιέ Γ’. Μέσω της γιαγιάς του, πριγκίπισσας Αντουανέτ, η οποία ήταν η μεγαλύτερη αδελφή του Ρενιέ Γ’, ο εκλιπών συνδεόταν με μακρινή συγγένεια με τον σημερινό μονάρχη του Πριγκιπάτου.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του.