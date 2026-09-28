Με τον «πηχυαίο» τίτλο: «Ελεύθεροι οι ύποπτοι για τρομοκρατία», η Dailymail γνωστοποίησε την είδηση για την αποφυλάκιση, υπό αυστηρούς όρους, των πέντε νεαρών Βρετανών που συνελήφθησαν πριν από ένα 24ωρο, με την κατηγορία της σχεδίασης τρομοκρατικού χτυπήματος σε αμερικανική Αεροπορική Βάση στην Αγγλία.

Περίπου στο ίδιο μοτίβο κινούνται και οι αναρτήσεις του BBC, του Guardian, αλλά και των New York Times.

Προκαλεί εντύπωση η ταχύτητα με την οποία λειτούργησαν οι βρετανικές Ανακριτικές Αρχές, και κυρίως η εσπευσμένη απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι, όταν η κατηγορία που τους βαραίνει είναι εξαιρετικά σοβαρή.

Ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «εκτεθεί» δημοσίως, ανακοινώνοντας την Κυριακή πως αυτοί οι πέντε νεαροί θα προκαλούσαν «μεγάλη ζημιά», προσθέτοντας παράλληλα ότι οι Διωκτικές Αρχές παρακολουθούσαν την ομάδα αυτή εδώ και καιρό.

Αν όλα αυτά ισχύουν, τότε η απόφαση των Ανακριτικών Αρχών δεν συνάδει με την βαρύτητα την οποία έσπευσε να προσδώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος στην υπόθεση αυτή.

Μιλάμε για μία ομάδα πέντε αγοριών, ηλικίας 23-25 ετών. Όπως επισημαίνει και το BBC, οι Διωκτικές Αρχές δεν δημοσιοποίησαν ούτε ένα στοιχείο που να αφορά την υπόθεση, όπως αν εντοπίστηκαν εκρηκτικά στα τρία βαν, ή αν βρέθηκαν επιβαρυντικά στοιχεία, όπως όπλα στις κατοικίες τους κλπ.

Ως γνωστόν, και με την πείρα που έχει συσσωρεύσει η βρετανική αστυνομία, όσον αφορά την Τρομοκρατία, κυρίως λόγω του IRA, δεν θα άφηνε μέσα σε 24 ώρες πέντε ύποπτους για τρομοκρατικό χτύπημα σε μία Βάση της RAF, που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αεροπορική δύναμη στην Ευρώπη, την ώρα που ακόμη δεν έχει λήξει, αντίθετα βρίσκεται σε εξέλιξη ο πόλεμος με το Ιράν.

Η συγκεκριμένη Βάση εδώ και μήνες χρησιμοποιείται κατά κόρον από τις αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις.

Είναι βέβαια πάρα πολύ νωρίς για να αποφανθεί κάποιος ότι πρόκειται για φιάσκο, αλλά μέχρι στιγμής, τίποτα δεν δικαιολογεί τις πρώτες αντιδράσεις στο Λονδίνο και την Ουάσιγκτον, σχετικά με αυτή την υπόθεση αυτή.

Τι ανέφερε η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία

Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό, ελεύθεροι με αυστηρούς περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση αφήνονται οι πέντε άνδρες που είχαν προσαχθεί ως ύποπτοι για σχεδιασμό τρομοκρατικού χτυπήματος κοντά στη στρατιωτική Βάση RAF Fairford, την οποία χρησιμοποιούν οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, Λόρενς Τέιλορ, σε δηλώσεις του έξω από το αρχηγείο της New Scotland Yard.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Τέιλορ, η αποφυλάκιση των συλληφθέντων δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση την αρχειοθέτηση της υπόθεσης. Οι ύποπτοι παραμένουν στο στόχαστρο των Αρχών, ενώ σε βάρος τους ισχύουν αυστηρά μέτρα που περιορίζουν τις μετακινήσεις και τις επαφές τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι έρευνες κινούνται σε διάφορες κατευθύνσεις, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο οι δράστες να ενεργούσαν –εν γνώσει ή εν αγνοία τους– για λογαριασμό ξένου κράτους. Δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian αναφέρει ότι οι βρετανικές υπηρεσίες εξετάζουν πιθανή εμπλοκή του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχουν καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα για τα αληθινά κίνητρα της ενέργειας.

Το χρονικό της σύλληψης και τα ύποπτα οχήματα

Πρόκειται για πέντε Βρετανούς υπηκόους, ηλικίας 23 έως 25 ετών, κατοίκους Λονδίνου (συγκεκριμένα από τις περιοχές Κάμντεν, Γουέστμινστερ και Γουίλσντεν).

Η επιχείρηση των Αρχών ξεκίνησε τα ξημερώματα της Κυριακής στο χωριό Γουέλφορντ στο Γκλόστερσιρ, έπειτα από καταγγελία πολίτη για τρία ύποπτα βαν που κινούνταν προς την Αεροπορική Βάση. Ένοπλες δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στις συλλήψεις, ενώ για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν 85 παρακείμενες κατοικίες μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των οχημάτων από στρατιωτικούς πυροτεχνουργούς.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών και προπαρασκευαστικές πράξεις τρομοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του σχετικού νόμου.

Έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων «Κόμπρα»

Παράλληλα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε τη σύγκληση της κυβερνητικής Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων «Κόμπρα» (Cobra).

Μιλώντας στο ραδιόφωνο LBC από το Λίβερπουλ, στο περιθώριο του συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι θα προεδρεύσει της συνεδρίασης, ώστε η κυβέρνηση να αποκτήσει πλήρη εικόνα για την κατάσταση.

Απέφυγε ωστόσο να εισέλθει σε λεπτομέρειες, επικαλούμενος το απόρρητο της αστυνομικής έρευνας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.