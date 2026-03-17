Η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανακοίνωσε ότι η εναέρια κυκλοφορία της χώρας επανήλθε σε κανονικούς ρυθμούς, μετά την άρση των προσωρινών προληπτικών μέτρων.

 


Νωρίτερα την Τρίτη (17/3),  είχε ανακοινώσει προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου, αφότου το υπουργείο Άμυνας είχε εκδώσει ανακοίνωση, αναφέροντας ότι ανταποκρίνεται σε απειλές από εισερχόμενους πυραύλους και drones, που προέρχονται από το Ιράν.

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #εναέρια κυκλοφορία #ΗΑΕ #λειτουργία