Η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανακοίνωσε ότι η εναέρια κυκλοφορία της χώρας επανήλθε σε κανονικούς ρυθμούς, μετά την άρση των προσωρινών προληπτικών μέτρων.

🚨🇦🇪 BREAKING: The UAE has fully reopened its airspace. — Nova Intel (@intel_nova) March 17, 2026



Νωρίτερα την Τρίτη (17/3), είχε ανακοινώσει προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου, αφότου το υπουργείο Άμυνας είχε εκδώσει ανακοίνωση, αναφέροντας ότι ανταποκρίνεται σε απειλές από εισερχόμενους πυραύλους και drones, που προέρχονται από το Ιράν.