Σύνταξη – Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Ένας φουτουριστικός στρατιώτης της ΕΕ στέκεται φρουρός, με το λέιζερ του σε ετοιμότητα. Ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη πετούν στον ουρανό πάνω από τους δυνατούς ρυθμούς της Eurodance. Ένας φανταστικός χάρτης δείχνει μια εξαιρετικά διευρυμένη ΕΕ, που καταπίνει τα πάντα, από τη Γροιλανδία μέχρι τον Καύκασο. Καλώς ορίσατε στον άγριο κόσμο της φιλοευρωπαϊκής διαδικτυακής προπαγάνδας, όπου η ΕΕ δεν είναι μια διχασμένη λέσχη 27 χωρών, αλλά μια αναπτυγμένη υπερδύναμη στο ίδιο επίπεδο με την Κίνα ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο που είναι πιο σοφή και πιο καλλιεργημένη.

Αυτού του είδους το περιεχόμενο, το οποίο επαναπροσδιορίζει την ΕΕ ως μια πανευρωπαϊκή αυτοκρατορία, μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης – διαλέξτε εσείς – έχει κατακλύσει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία δύο χρόνια, συγκεντρώνοντας δισεκατομμύρια προβολές συνολικά στο X, το TikTok και το Instagram, καθώς η ΕΕ έχει πληγεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και μια εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – ΕΕ που επικρίθηκε ως «ταπείνωση» για τις Βρυξέλλες σε πολλά μέρη της Ευρώπης.

Αντιμέτωποι με τις σφοδρές επιθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, ο οποίος χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους ηγέτες «αδύναμους» σε συνέντευξή του στο POLITICO, καθώς και με τις αντιευρωπαϊκές επιθέσεις από τον ιδιοκτήτη του X, Elon Musk, τέτοια φιλοευρωπαϊκά memes ρέουν όλο και πιο πυκνά και γρήγορα από ποτέ.

Τα βασικά του στοιχεία είναι αφίσες προπαγάνδας σοβιετικού τύπου με το έμβλημα του δακτυλίου των αστεριών της ΕΕ, βίντεο μοντάζ με πανύψηλα πλάνα ευρωπαϊκών μνημείων απο drones και memes όπου τα δυνατά σημεία της ΕΕ – από την χαλαρή εργασιακή της κουλτούρα έως την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά – συγκρίνονται ευνοϊκά με άλλα μέρη του κόσμου, δηλαδή με την Αμερική του Donald Trump.

Κάνοντας μια περιήγηση σε αυτές τις αναρτήσεις, μπορεί να είναι δελεαστικό να αγνοήσουμε ολόκληρη την τάση ως άνευ νοήματος «slopαγάνδα τεχνητής νοημοσύνης» (το περιεχόμενο που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη όντως εμφανίζεται με μεγάλη επιτυχία). Πράγματι, η Ευρώπη με την υπερβολική αυτοπεποίθηση που οραματίζονται λογαριασμοί με ονόματα όπως «Ευρωπαίος προπαγανδιστής» ή «Ave Europa» έχει ελάχιστη ομοιότητα με την πραγματική ΕΕ, όπου οι ηγέτες παραμένουν διχασμένοι για τα πάντα, από το πώς θα χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος της Ουκρανίας τον επόμενο χρόνο έως τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για να αντιστραφεί μια μακρά τάση οικονομικής παρακμής.

Όμως για τους ανθρώπους πίσω από αυτούς τους λογαριασμούς, το θέμα δεν είναι να μένουν πολύ πιστοί στην καθημερινή πραγματικότητα της πολιτικής της ΕΕ. Είναι να δημιουργηθεί μια αίσθηση δράσης, οράματος και δυνατότητας σε μια εποχή που ο εκφοβισμός από τον Trump και ο ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έχουν αφήσει τους νέους Ευρωπαίους να αισθάνονται ανίσχυροι. Το POLITICO επικοινώνησε με 11 από τους χρήστες πίσω από τους λογαριασμούς και έμαθε ότι ήταν πραγματικοί άνθρωποι με πολύ διαφορετικές πολιτικές απόψεις, που κυμαίνονταν από την αριστερά έως την ακροδεξιά, και χρησιμοποιούσαν διαφορετικούς όρους για να περιγράψουν τη θέση τους για την Ευρώπη. Κάποιοι ονόμασαν τις πεποιθήσεις τους «Eurofed», συντομογραφία του European federalist. Άλλοι περιέγραψαν τους εαυτούς τους ως πανευρωπαϊκούς ιμπεριαλιστές, δίνοντας έμφαση στην έννοια ενός ευρωπαϊκού «πολιτισμού» προς υπεράσπιση και όχι σε οποιοδήποτε υπάρχον πολιτικό σύστημα.

Ένα πράγμα είχαν όλοι κοινό: Ήταν κάτω των 35 ετών. «Οι άνθρωποι προσπαθούν να ξεφύγουν από την αδυναμία – να ανακτήσουν δράση και κυριαρχία και να δράσουν», δήλωσε η Christelle Savall, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Νέων Ευρωπαίων Φεντεραλιστών, μιας μη κερδοσκοπικής ομάδας υπεράσπισης που υπάρχει από το 1972, αλλά πρόσφατα έχει δει μια αύξηση στα μέλη της.

Επί χρόνια, το κυρίαρχο πολιτικό αφήγημα στην Ευρώπη ήταν ότι η ακροδεξιά βρίσκεται σε άνοδο και το μόνο ερώτημα είναι πόσο περισσότερο θα ανέβει και πόσο περισσότερο θα διαβρώσει το ογδοντάχρονο σχέδιο που αναπτύχθηκε από τις στάχτες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί οι διαδικτυακοί πολεμιστές πιστεύουν ότι αυτό είναι εντελώς λάθος και ότι το μέλλον βρίσκεται σε μια ισχυρότερη Ευρώπη, μια άποψη που αντανακλάται σε μια αυξανόμενη ευνοϊκή τάση της κοινής γνώμης στον πραγματικό κόσμο. Όπως ακριβώς το διαδικτυακό κίνημα MAGA αντικατόπτρισε και τροφοδότησε την άνοδο του Trump πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016, η διαδικτυακή λάμψη της Ευρώπης αντανακλάται στις δημοσκοπήσεις που δείχνουν την υποστήριξη για την ΕΕ σε ιστορικό υψηλό.

Ισχυρές πλειοψηφίες των Ευρωπαίων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες τάσσονται πλέον υπέρ μιας πιο βαθιάς ενσωματωμένης ασφάλειας και άμυνας, σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2025. Μια άλλη δημοσκόπηση σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες έδειξε ότι οι περισσότεροι Γερμανοί – 69% – τάσσονται υπέρ της δημιουργίας ενός στρατού της ΕΕ, μια προοπτική που συχνά χλευάζεται από τους εν ενεργεία ηγέτες ως άπιαστο όνειρο.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι, αντί να υπάρχει σε ένα διαδικτυακό κενό, αυτή η έκρηξη φιλοευρωπαϊκών αισθημάτων που καθοδηγείται από τους νέους μπορεί επίσης να βοηθήσει στην εκλογική νίκη. Ο Rob Jetten, ο 38χρονος κεντρώος που πρόσφατα κέρδισε τις περισσότερες ψήφους στις ολλανδικές εκλογές, είναι ένας από αυτούς τους νεαρούς φεντεραλιστές. Ένα πανευρωπαϊκό κόμμα που ονομάζεται Volt Europa, το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως κεντρώο ή κεντροαριστερό, έχει αυξήσει σημαντικά την παρουσία του από την ίδρυσή του το 2017, συμπεριλαμβανομένης μιας θέσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Η κεντροδεξιά ομάδα Eurofed μετατρέπεται όλο και περισσότερο από ένα διαδικτυακό φαινόμενο σε ένα πραγματικό κίνημα. Προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι παρόμοιο με μια κεντρώα προς δεξιά εναλλακτική λύση στο Volt», έγραψε ο κάτοχος του λογαριασμού X European Challenges, ο οποίος περιέγραψε τον εαυτό του ως 25-35 ετών απόφοιτο STEM σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Του παραχωρήθηκε η ανωνυμία λόγω ανησυχίας για «doxxing» ή παρενόχληση από άλλους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επειδή δεν ήθελε οι χρήστες να επικεντρώνονται στην εθνικότητά του, κάτι που θα ήταν εμφανές από το όνομά του.

Για τον Joseph de Weck, αναλυτή εξωτερικής πολιτικής και συγγραφέα μιας βιογραφίας του Γάλλου προέδρου Emmanuel Macron, αυτή η έξαρση του νεανικού πατριωτισμού παραβλέπεται από τους ηγέτες και πολλά μέσα ενημέρωσης που επικεντρώνονται εμμονικά στην ακροδεξιά. «Είναι ένα θεμελιώδες λάθος – Η κοινή γνώμη έχει αλλάξει», είπε.

Η πραγματικότητα, υποστηρίζει, είναι ότι η ίδια η ακροδεξιά της Ευρώπης δεν είναι πλέον, ως επί το πλείστον, αντιευρωπαϊκή, αλλά απλώς επικρίνει ορισμένες πολιτικές που προέρχονται από τις Βρυξέλλες. Η μεγάλη πολιτική διαμάχη τα επόμενα χρόνια δεν θα αφορά το αν θα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζει, αλλά το ποια εκδοχή ενός πιο ομοσπονδιακού μπλοκ θα επικρατήσει. «Κανείς δεν αμφισβητεί πλέον την ύπαρξη της ΕΕ, αλλά διαφωνούν ριζικά για το τι πρέπει να κάνουν», πρόσθεσε.

Μια εύθραυστη ένωση

Η ιδέα ότι η Ευρώπη – το σημείο μηδέν για δύο παγκόσμιους πολέμους – θα έπρεπε να καταργήσει τα εθνικά σύνορα και να σχηματίσει μια ενοποιημένη οντότητα δεν είναι καινούργια. Το 1849, μιλώντας στο Διεθνές Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι, ο Γάλλος συγγραφέας Victor Hugo προέβλεψε ότι «θα έρθει μια μέρα που εσείς, Γαλλία, εσείς, Ρωσία, εσείς, Ιταλία, εσείς, Αγγλία, εσείς Γερμανία, όλα εσείς, έθνη της ηπείρου, χωρίς να χάσετε τις ξεχωριστές σας ιδιότητες και την ένδοξη ατομικότητά σας, θα συγχωνευτείτε μέσα σε μια ανώτερη μονάδα και θα σχηματίσετε την ευρωπαϊκή αδελφότητα».

Αυτή η ιδέα ξεχάστηκε στις αρχές ενός 20ού αιώνα που σημαδεύτηκε από άγριο εθνικισμό. Όμως επανεμφανίστηκε δυναμικά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν μια ομάδα ευρωπαϊκών χωρών σχημάτισε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1957. Έξι χρόνια αργότερα, σε ομιλία του στην Ιρλανδική Βουλή, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ John F. Kennedy, ζήτησε τις «Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης», προτρέποντας τους ηγέτες να σχηματίσουν μια «πολιτική ομοσπονδία της Ευρώπης, όχι ως αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά ως εταίρο».

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ιδρύθηκε επίσημα το 1992, επέκτεινε μαζικά τα μέλη της σε 28 χώρες και περισσότερους από 500 εκατομμύρια πολίτες, και ακόμη και μετά το Brexit έχει 27 χώρες και 450 εκατομμύρια πολίτες. Η ένωση έκανε το τεράστιο άλμα της κατάργησης των συνοριακών ελέγχων μεταξύ ορισμένων χωρών το 1995, εισήγαγε ένα ενιαίο νόμισμα – το ευρώ – το 1999 και με την πάροδο του χρόνου δημιούργησε τη ζώνη ελεύθερων ταξιδιών Σένγκεν.

Όμως τα πράγματα σταμάτησαν εκεί. Το όραμα του Kennedy για τις «Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης» προσέκρουσε μετωπικά στον εθνικισμό ηγετών όπως ο Γάλλος Charles de Gaulle, ο οποίος ήταν γνωστός για το ότι απέρριψε την προοπτική ενός ευρωπαϊκού φεντεραλισμού. «Τα κράτη, από τη στιγμή που δημιουργούνται, έχουν τη δική τους ύπαρξη που δεν μπορεί να διαλυθεί. Είναι αμετάκλητα ατομικά», έγραψε στο βιβλίο του «Απομνημονεύματα Ελπίδας» που δημοσιεύτηκε το 1970.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ενώ υποστηρίζουν την επέκταση, αντιστέκονται επίμονα στη λήψη οποιωνδήποτε βημάτων που θα μετέτρεπαν την ΕΕ σε μια πραγματική ομοσπονδία – δηλαδή έναν ολοκληρωμένο στρατό και μια ένωση δημοσιονομικών μεταβιβάσεων όπου οι φορολογικοί πόροι θα αναδιανέμονται απρόσκοπτα. Ακόμα και μετά την πανδημία Covid-19, η οποία είδε τις πρωτεύουσες της ΕΕ να συγκεντρώνουν πτυχές των πολιτικων υγείας στις Βρυξέλλες, και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία οδήγησε σε κάποια συγκέντρωση της αμυντικής πολιτικής, η διάθεση που επικρατεί τώρα μεταξύ των ηγετών της Ευρώπης είναι αυτή του «ευρωρεαλισμού» – που σημαίνει, «μην δοκιμάσετε τίποτα τρελό, αυτό θα βοηθήσει μόνο την ακροδεξιά».

Ακόμη και ο Macron, ο οποίος ανήλθε στην εξουσία το 2017 στη Γαλλία με μια ένθερμα φιλοευρωπαϊκή εκστρατεία, φαίνεται να έχει ενδώσει στην επικρατούσα διάθεση. Ο Mario Draghi, πρώην Ιταλός πρωθυπουργός και πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, τον οποίο πολλοί φεντεραλιστές θεωρούν μασκότ τους, το έχει παραδεχτεί. Δεδομένης της ευρείας απροθυμίας να ταρακουνήσει τα νερά, σε ομιλία του τον Οκτώβριο υποστήριξε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να υιοθετήσει τον «πραγματιστικό φεντεραλισμό», δηλαδή συνασπισμούς χωρών με παρόμοια νοοτροπία που ενεργούν από κοινού σε συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος αντί να κάνουν μεγάλα άλματα προς τα εμπρός.

Ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών της Τσεχίας Jan Lipavsky, χαρακτήρισε την τρέχουσα στάση μεταξύ των ηγετών της ΕΕ ως «μη ιδεαλιστική» σε πρόσφατη συνέντευξή του στο POLITICO. Λίγες μέρες αργότερα, ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου απέρριψε την ιδέα ενός ευρωπαϊκού στρατού. «Όποιος πιστεύει σε έναν ευρωπαϊκό στρατό πουλάει κάστρα στον αέρα», δήλωσε στο τοπικό μέσο Humo.

Μαχες υποομαδων Reddit

Ωστόσο, συμβαίνει τα «κάστρα στον αέρα», δηλαδή τα μεγάλα άλματα προς τα εμπρός, να είναι ακριβώς αυτό που θέλουν οι νέοι υποστηρικτές της Ευρώπης, και έχουν κουραστεί να ακούνε ότι είναι πολύ ιδεαλιστές. «Η άμεση εκλογή του προέδρου της επιτροπής είναι απολύτως απαραίτητη. Όσο αυτό δεν συμβαίνει, η ΕΕ δεν θα κερδίσει περισσότερη εμπιστοσύνη», έγραψε σε προσωπικό μήνυμα ο κάτοχος του λογαριασμού στο European Challenges. Η Savall λέει ότι οι νέοι Ευρωπαίοι λαχταρούν πολιτικούς που μπορούν να διατυπώσουν μια στρατηγική άποψη για το πού οδεύει η Ευρώπη, αντί να επικεντρώνονται στη μάχη της εσωτερικής πολιτικής της καθημερινότητας. «Υπάρχει μακροπρόθεσμο όραμα, αλλά κανείς δεν το προωθεί», είπε, σημειώνοντας ότι τα μέλη της ομάδας της αυξήθηκαν κατά 6% το 2024 σε 10.000. Τον Οκτώβριο, μαζί με άλλες φιλο – ομοσπονδιακές ομάδες, επανεκκίνησε την Επιτροπή Δράσης για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, η οποία ήταν αδρανής επι δεκαετίες. Ένα βασικό κίνητρο για τους νέους υποστηρικτές ήταν η εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ που υπέγραψε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, η οποία επικρίθηκε ευρέως ως ταπείνωση για το μπλοκ. «Ήταν απογοητευτικό γιατί η δύναμη της Ευρώπης ήταν η εμπορική της εντολή. Η ήπια δύναμη ειναι το εμπόριο», δήλωσε η Savall.

Άλλες φιλο – ομοσπονδιακές ή πανευρωπαϊκές ομάδες αναφέρουν μια παρόμοια αύξηση στα μέλη. Η συμμετοχή στην Ave Europa, μια ομοσπονδιακή ομάδα που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους και αυτοαποκαλείται «κεντροδεξιά», έχει αποκτήσει 400-500 μέλη από την έναρξή της. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Nikodem Skrobisz έγραψε ότι η τεταμένη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο τον περασμένο Φεβρουάριο μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Volodymyr Zelenskyy και του Trump, στην οποία ο Trump και ο Αντιπρόεδρος JD Vance επέπληξαν τον καλεσμένο τους, τους είχε ωθήσει στην δημιουργία της ομάδας. «Ένα κύμα ευρωπατριωτισμού σάρωσε την ήπειρο σε αντίθεση με τις προσπάθειες του Trump να ταπεινώσει την ήπειρό μας», έγραψε σε μήνυμά ο Skrobisz. «Οι επακόλουθες εμπορικές και δασμολογικές διαμάχες απέδειξαν περαιτέρω ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να βασίζεται σε άλλους για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και με κάθε επίθεση της MAGA εναντίον της Ευρώπης, βλέπαμε ένα νέο κύμα νεοσύλλεκτων να ενισχύει τις τάξεις μας».

Δεν έχουν, ωστόσο, όλοι οι φιλοευρωπαίοι τον ίδιο οδικό χάρτη. «Νομίζω ότι ο όρος «ευρωπαϊκός φεντεραλισμός» είναι απλώς άτοπος για την εποχή μας. Η Ευρώπη πιθανότατα θα κατευθυνθεί προς μεγαλύτερο συγκεντρωτισμό και θα μοιάζει περισσότερο με κάποιας μορφής συνομοσπονδία», δήλωσε ο Alex Asgari, ένας 25χρονος Τσεχοαμερικανός λομπίστας στην Ουάσινγκτον, ο οποίος προηγουμένως εργάστηκε ως βοηθός των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Πράγματι, οι φεντεραλιστές απέχουν πολύ από το να είναι μια πολιτικά ομοιογενής ομάδα. Αρκετοί πολεμιστές των meme είπαν ότι υπάρχει μια ιδεολογική μάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη στις εσοχές των φεντεραλιστικών υποομάδων και των chatrooms του Reddit μεταξύ ευρέως κεντρώων ανθρώπων που πιστεύουν στην ενίσχυση της δύναμης των υφιστάμενων θεσμών των Βρυξελλών, και ακροδεξιών που μισούν τις Βρυξέλλες, αλλά παρόλα αυτά θέλουν η Ευρώπη να επιβληθεί στην παγκόσμια σκηνή. Το μεγάλο διχαστικό στοιχείο είναι η πολιτική ταυτότητας και μετανάστευσης: οι ακροδεξιές ομάδες τείνουν να οραματίζονται την Ευρώπη ως μια πολιτισμικά και εθνικά ομοιογενή «αυτοκρατορία» – διαβασμένοι, λευκοί και χριστιανοί, κατά προτίμηση καθολικοί – που κρατά τους ξένους έξω.

«Περιορίζω την πιθανή ένταξη σε χώρες που έχουν ένα λατινοευρωπαϊκό μοντέλο κοινωνικής ζωής – μόνο ένα πολιτισμικά ομοιογενές κράτος έχει το δικαίωμα να λειτουργεί σταθερά», δήλωσε ο χρήστης ενός λογαριασμού με το όνομα Sacrum Imperium, ένας 30χρονος φοιτητής νομικής που διατήρησε την ανωνυμία του επειδή όπως είπε η έκφραση πολιτικών απόψεων δημόσια θα μπορούσε να είναι επιζήμια για την καριέρα του. Ο χρήστης εξέφρασε επίσης σκεπτικισμό για τις Βρυξέλλες, υποστηρίζοντας περιορισμένες αρμοδιότητες για τους θεσμούς της ΕΕ. «Η βέλτιστη κατανομή αρμοδιοτήτων θα πρέπει να προβλέπει καθήκοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο στους τομείς που είναι απαραίτητοι και δεν μπορούν να εκτελεστούν σε εθνικό επίπεδο», πρόσθεσε.

Ευρώπη ή χρεοκοπία

Για τον de Weck, το θέμα δεν είναι ότι αυτοί οι νέοι Ευρωπαίοι δεν συμφωνούν, αλλά ότι το πλαίσιο αναφοράς τους είναι η Ευρώπη – όχι η εσωτερική πολιτική συζήτηση της Γαλλίας, της Γερμανίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας μέλους της ΕΕ. Αυτό σηματοδοτεί μια βαθιά αλλαγή σε σύγκριση με το 2016, όταν η απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρήθηκε ευρέως ως προάγγελος άλλων αποχωρήσεων από την ΕΕ, και ευρωσκεπτικιστές πολιτικοί, από τη Γαλλίδα Marine Le Pen μέχρι τον Αυστριακό Sebastian Kurk και τον Ολλανδό Geert Wilders, κυριάρχησαν στα πρωτοσέλιδα.

Πράγματι, ένας σημαντικός παράγοντας που συνδέει τους φιλοευρωπαϊκούς χρήστες του διαδικτύου είναι η νεαρή τους ηλικία. Με όλους να δηλώνουν ότι είναι κάτω των 35 ετών, αυτοί οι Ευρωπαίοι μπορεί να έχουν γίνει μάρτυρες της τελευταίας μεγάλης έξαρσης του ευρω – ιδεαλισμού γύρω στις αρχές του αιώνα, όταν το ευρώ εισήχθη σε αρκετές χώρες και η απροκάλυπτα φιλοευρωπαϊκή ταινία «Το Ισπανικό Διαμέρισμα» (L’Auberge Espagnole) προώθησε το φοιτητικό πρόγραμμα Erasmus της Ευρώπης ως έναν ιδανικό τρόπο για να βρει κανείς την αγάπη. Όμως όλοι έχουν περάσει από ό,τι ακολούθησε αυτή την περίοδο αισιοδοξίας: τρομοκρατία, έξαρση της μετανάστευσης, άνοδο ακροδεξιών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη και πιο πρόσφατα, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την κατάρρευση μιας τάξης πραγμάτων που βασίστηκε στις ΗΠΑ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τέτοιες αναταραχές, σε συνδυασμό με άλλα προβλήματα – όπως η δραματική οικονομική παρακμή και η γήρανση του πληθυσμού – έχουν παρουσιάσει την Ευρώπη ως θύμα, ή τουλάχιστον ως ηττημένη πλευρά, στο μυαλό πολλών νέων. Είναι ένα συναίσθημα ενάντια στο οποίο αυτοί οι άνθρωποι επαναστατούν – και ένα συναίσθημα που μπορεί κάλλιστα να τροφοδοτήσει την άνοδο μιας νέας γενιάς πολιτικών με πολύ περισσότερο ευρωπαϊκό προσανατολισμό, αν όχι απροκάλυπτα φεντεραλιστων, τα επόμενα χρόνια.

Προς το παρόν, εξακολουθούν να είναι οι λαϊκιστές και οι αγαπημένοι τους αντίπαλοι, οι κεντρώοι όπως ο Macron της Γαλλίας, που εξακολουθούν να κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα. Την τελευταία δεκαετία, ακροδεξιοί ηγέτες έχουν κερδίσει εκλογές, έχουν γίνει πρωθυπουργοί στην Αυστρία και την Ιταλία ή έχουν ηγηθεί της πολιτικής σκηνής, όπως συνέβη με τον Ολλανδό ακροδεξιό ηγέτη Geert Wilders το 2023. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Viktor Orban, βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, τοποθετώντας τον εαυτό του ως τον αρχηγό των θεσμών της ΕΕ με έδρα τις Βρυξέλλες.

Όμως η πραγματικότητα είναι ότι, σε αντίθεση με το 2016, όταν η Ευρώπη φοβόταν ένα κύμα «εξόδων» τύπου Brexit, κανένας από αυτούς τους ηγέτες δεν υποστηρίζει πλέον την έξοδο της χώρας του από το μπλοκ. Σε πρόσφατη συνομιλία με το POLITICO, ο πολιτικός διευθυντής του Orban δήλωσε ότι παρά την έντονη κριτική για την ΕΕ όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή, η Βουδαπέστη εξακολουθεί να βλέπει τη θέση της σταθερά εντός της ΕΕ. «Θέλουμε να είμαστε μέσα. Είμαστε μέρος του συλλόγου», δήλωσε ο βοηθός, Balasz Orban (χωρίς συγγένεια). Ομοίως, ο λαϊκιστής επερχόμενος πρωθυπουργός της Τσεχίας, Andrej Babis, αν και δεν είναι οπαδός των Βρυξελλών, έχει φτάσει στο σημείο να αποκλείσει στο κυβερνητικό του μανιφέστο το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας του στην ΕΕ ή στο ΝΑΤΟ.

Θα μπορούσε αυτό να είναι η πρώτη ένδειξη μιας τεκτονικής μετατόπισης στην ευρωπαϊκή πολιτική; Η Ave Europa, η ομάδα που ιδρύθηκε τον Μάρτιο, σχεδιάζει να κατεβάσει υποψηφίους στις επόμενες εκλογές της ΕΕ. Το Volt Europa, ένα πανευρωπαϊκό, ομοσπονδιακό κόμμα, κέρδισε πέντε έδρες στις πιο πρόσφατες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τώρα έχει 30 εθνικά παραρτήματα τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ. Για να αναπτυχθούν πολύ καλύτερα, τέτοια κόμματα θα επωφελούνταν από μια αλλαγή στους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα επέτρεπε στους υποψηφίους να ανταγωνίζονται για έναν αριθμό εδρών σε επίπεδο ΕΕ σε διακρατικές εκστρατείες, σε αντίθεση με το τρέχον σύστημα όπου οι εκστρατείες είναι εθνικά δεσμευτικές – μια αλλαγή που η Savall των Νέων Φεντεραλιστών επισημαίνει ως την «νούμερο 1» πολιτική προτεραιότητα της ομάδας της.

Όμως για να γίνει πραγματικότητα, θα πρέπει να αγκαλιαστεί από τους νυν ηγέτες της ΕΕ, οι οποίοι δεν έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης μπορεί να μην γίνουν πραγματικότητα τους επόμενους μήνες ή και χρόνια. Οιι διαδικτυακοί οπαδοί τους είναι αποφασισμένοι να φέρουν αυτόν τον ορίζοντα πιο κοντά – ένα meme με τον «στρατιώτη της ΕΕ» τη φορά.

Πηγή: POLITICO