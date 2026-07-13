Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί για ακόμα μια φορά η διεθνής κοινότητα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως έγινε γνωστό, οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών προχωρούν στην επίσημη εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού σε βάρος του Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών, το οποίο υπάγεται απευθείας στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, η στρατιωτική επιχείρηση έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ το βράδυ της 14ης Ιουλίου, συγκεκριμένα στις 23:00 ώρα Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική τροπή στις σχέσεις των δύο χωρών και θέτει τις ναυτικές δυνάμεις της περιοχής σε κατάσταση υψίστης ετοιμότητας, καθώς ο έλεγχος των θαλάσσιων περασμάτων αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις γεωπολιτικές ισορροπίες.

Ο αποκλεισμός, όπως αναφέρεται, θα ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας. Αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς.

Δεν θα παρεμποδίζεται πάντως η «ουδέτερη διέλευση» από τα Στενά του Ορμούζ από και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Θα επιτρέπεται επίσης να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία, αφού προηγουμένως ελεγχθούν.

Tέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω του Στενού

Nωρίτερα σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφερθεί στην επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, δηλώνοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η ναυσιπλοΐα για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν τον ρόλο του «Φύλακα του Στενού του Ορμούζ» και ότι θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω του Στενού, υποστηρίζοντας ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει το κόστος της αμερικανικής αποστολής ασφαλείας στην περιοχή.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΑ και θα παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον ΙΡΑΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, όπως τον αποκαλούμε, επειδή εμποδίζει μόνο τα ιρανικά πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Όλες οι υπόλοιπες χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση στα Στενά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα είναι, από αυτή τη στιγμή και στο εξής, γνωστές ως «Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ». Ωστόσο, για λόγους ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί του συνόλου κάθε φορτίου που διακινείται, ώστε να καλύπτεται κάθε κόστος που απαιτείται για την παροχή ασφάλειας και προστασίας σε αυτό το ιδιαίτερα ασταθές τμήμα του κόσμου.

Η διαδικασία και η εφαρμογή του σχεδίου θα ξεκινήσουν αμέσως.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

Από την πλευρά τους οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, ανέφεραν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα ότι ο μοναδικός τρόπος να αποκατασταθεί η κανονική ροή της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ είναι να σταματήσουν οι στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ στον θαλάσσιο δίαυλο, και προειδοποίησαν πως «η συνεχιζόμενη ανάμειξη θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα επεισόδια στον παγκόσμιο τομέα πετρελαίου και αερίου».

Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ΟΗΕ: «Δεν υπάρχει νομική βάση»

Την ίδια ώρα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) του ΟΗΕ ανέφερε ότι αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή τέλους 20% στα φορτία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι αντιτίθεται στην επιβολή χρεώσεων για οποιοδήποτε διεθνές στενό ναυσιπλοΐας.

«Γνωρίζουμε την ανάρτηση και αναμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες», δήλωσε εκπρόσωπος του IMO.

Ο ίδιος επανέλαβε την πάγια θέση του Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία ο IMO αντιτίθεται στην επιβολή τελών για τη διέλευση από στενά που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

«Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό», υπογράμμισε.

Ιράν: Εμείς είμαστε οι φύλακες στα Στενά του Ορμούζ

Εν τω μεταξύ με μια αιχμηρή και γεμάτη ειρωνεία τοποθέτηση επέλεξε να απαντήσει ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στις εξαγγελίες του Αμερικανού Προέδρου σχετικά με την επιβολή τελών στα εμπορικά πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ.

Πιο συγκεκριμένα ο Αμπάς Αραγτσί, ξεκαθάρισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η χώρα του αποτελούσε ανέκαθεν τον διαχρονικό θεματοφύλακα και εγγυητή της ασφάλειας στη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο, μια ιδιότητα που όπως τόνισε θα διατηρήσει για πάντα.

Παράλληλα σχολιάζοντας την πρόθεση της Ουάσιγκτον να χρεώνει τη διέλευση των πλοίων, ο Αραγτσί σημείωσε με νόημα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δίκιο στο σκεπτικό ότι όποιος εξασφαλίζει την ασφαλή ναυσιπλοΐα στην περιοχή δικαιούται να αποζημιώνεται για τις υπηρεσίες του.

Ωστόσο, έσπευσε να διαφοροποιηθεί από το ύψος των οικονομικών απαιτήσεων που έχουν διαρρεύσει, χαρακτηρίζοντας το ποσοστό του 20% ως υπερβολικό και συμπληρώνοντας με νόημα πως η Τεχεράνη, από την πλευρά της, θα κινηθεί με γνώμονα τη δικαιοσύνη.