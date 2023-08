Η ανακοίνωση του θανάτου του Γεβγκένι Πριγκόζιν, ηγέτη της Wagner, έχει πυροδοτήσει μια σειρά από εξελίξεις, θεωρίες και αναλύσεις. Αναλυτές και διεθνή μέσα ενημέρωσης εικάζουν και δημιουργούν σενάρια τόσο για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αεροπορικό δυστύχημα την Τετάρτη, αφήνοντας -θεωρητικά- ακέφαλη τη μισθοφορική οργάνωση, όσο και για το μέλλον της ίδιας της Wagner.

Την ίδια ώρα, κανάλια στο Telegram που συνδέονται με τον Πριγκόζιν υποδεικνύουν ως ένοχους και «προδότες» τη Μόσχα. Παρόλο που η αιτία της συντριβής δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί, στα ρωσικά social media κυκλοφορεί έντονα η θεωρία ότι προκλήθηκε από κρυμμένη βόμβα μέσα σε μια κάσα με ακριβά κρασιά που βρισκόταν στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τη Sun, «στελέχη της Wagner» κατηγόρησαν το βράδυ της Τετάρτης ευθέως το Κρεμλίνο για τη δολοφονία του ηγέτη τους. «Εάν οι πληροφορίες ότι ο Πριγκόζιν είναι νεκρός επιβεβαιωθούν θα οργανώσουμε νέα πορεία για τη δικαιοσύνη στη Μόσχα», ανέφεραν χαρακτηριστικά, μια αναφορά στην επέλαση των ανταρτών μισθοφόρων προς τη ρωσική πρωτεύουσα τον περασμένο Ιούνιο.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύουν βρετανικά ΜΜΕ, ένοπλοι άνδρες που ισχυρίζονται ότι είναι μαχητές της Wagner προειδοποιούν ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. «Πολλοί μιλούν αυτή τη στιγμή για το τι πρόκειται να κάνει η Wagner. Ένα πράγμα μπορούμε να σας πούμε. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Ετοιμαστείτε, ερχόμαστε».

Παράλληλα, στη Ρωσία έχει ξεκινήσει έρευνα για «παραβίαση των κανόνων ασφαλείας των αεροπορικών μεταφορών». Ομάδα έρευνας «εστάλη επιτόπου (…) για να εξακριβώσει τα αίτια του δυστυχήματος», σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής επιτροπής έρευνας (σ.σ. εισαγγελίας).

Προς το παρόν έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια 8 από τις σορούς των επιβαινόντων, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία. Το TASS ανέφερε πως το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την πρόσκρουσή του στο έδαφος. Τα δεδομένα πτήσεων δείχνουν ότι το Embraer είχε φτάσει στα 28.000 πόδια όταν ξαφνικά χάθηκε το σήμα του, περίπου μισή ώρα μετά την απογείωσή του.

Ένα συγκεκριμένο βίντεο που δημοσίευσε το κρατικό RIA Novosti δείχνει ένα αεροσκάφος που του λείπει ένα φτερό να «βουτά» προς το έδαφος, υποστηρίζοντας ότι καταγράφει την πτώση του μοιραίου Embraer στην περιφέρεια Τβερ. Το αμερικανικό δίκτυο CNN επισημαίνει ότι προς το παρόν δεν έχει σταθεί δυνατό να επαληθευτεί η γνησιότητα του κλιπ, ωστόσο αναλυτές εξηγούν ότι τα συγκεκριμένα πλάνα, εάν αποδειχτούν αληθινά, «δείχνουν» κάποιου είδους έκρηξη.

The bodies of those killed in the crash of the plane Embraer Legacy 600, owned by Yevgeny Prigozhin, are sent for forensic examination

Several channels report that 2 buses left the scene at 6 am.

According to preliminary data, the remains will be taken to the Tver morgue on… pic.twitter.com/Q1zDzXvEYQ

— Sprinter (@Sprinter99800) August 24, 2023