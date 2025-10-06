Οι διαπραγματευτές από το Ισραήλ και τη Χαμάς ξεκίνησαν έμμεσες συζητήσεις στο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, με βασικά ζητήματα την ανταλλαγή ομήρων-κρατουμένων και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Αυτό ανέφεραν το απόγευμα της Δευτέρας (6/10), αιγυπτιακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Al-Qahera News, το οποίο συνδέεται με τις Κρατικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, αναφέρει ότι οι αντιπροσωπείες «συζητούν την προετοιμασία των συνθηκών του εδάφους για την απελευθέρωση κρατουμένων», σύμφωνα με πρόταση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Οι Αιγύπτιοι και οι Καταριανοί διαμεσολαβητές συνεργάζονται και με τις δύο πλευρές για τη δημιουργία ενός μηχανισμού» για την ανταλλαγή, προσθέτει το δίκτυο.

Από την πλευρά του Τελ Αβίβ, η τρέχουσα αντιπροσωπεία περιλαμβάνει εκπροσώπους από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, τη Μοσάντ, τη Σιν Μπετ, τον σύμβουλο εξωτερικών υποθέσεων του Πρωθυπουργού Οφίρ Φαλκ και τον συντονιστή για θέματα ομήρων, Γκαλ Χιρς.

Επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς είναι ο Χαλίλ αλ Χάγια, ενώ ο Τραμπ έστειλε στην Αίγυπτο τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ.

Κάλας: «Θέλουμε ρόλο στη μεταβατική αρχή στη Γάζα»

Την αποκάλυψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει έναν ρόλο στη μεταβατική αρχή του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Λωρίδα της Γάζας, έκανε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας.

«Ναι, πιστεύουμε ότι η Ευρώπη έχει έναν σπουδαίο ρόλο και θα πρέπει επίσης να συμφωνήσουμε σε αυτό», δήλωσε η Κάλλας, όταν ρωτήθηκε αν η ΕΕ θέλει να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ.

Η ΕΕ είναι ένας σημαντικός δωρητής βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους και έχει δεσμούς, τόσο με την Παλαιστινιακή Αρχή, όσο και με το Ισραήλ, επεσήμανε η Κάλλας.

«Νομίζω ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι μόνο πληρωτής, αλλά θα πρέπει επίσης να είμαστε και παράγοντας», λέει στο περιθώριο μιας συνεδρίασης του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Κόλπου στο Κουβέιτ.

«Έχουμε εργαστεί πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο … και συνεργαζόμαστε με τους Άραβες εταίρους μας. Καταλαβαίνουν ότι είναι προς το συμφέρον όλων αν είμαστε εκεί, οπότε ελπίζουμε ότι και οι Ισραηλινοί θα συμφωνήσουν σε αυτό», προσθέτει.