Η δίκη του Σουηδού Γιόχαν Φλοντέρους, διπλωμάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κρατείται στο Ιράν για περισσότερες από 600 ημέρες, ξεκίνησε στην Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα ο Σουηδός υπουργός Εξωτερικών.

«Ενημερώθηκα σήμερα ότι η δίκη του Γιόχαν Φλοντέρους ξεκίνησε στην Τεχεράνη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Τομπίας Μπίλστρομ.

Ο 33χρονος Φλοντέρους συνελήφθη στις 17 Απριλίου 2022 στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης, καθώς ετοιμαζόταν να επιβιβασθεί στο αεροπλάνο της επιστροφής έπειτα από τουριστική επίσκεψη στο Ιράν.

