Οι διαπραγματευτές της Χαμάς, του Ισραήλ και των ΗΠΑ πρόκειται να ξεκινήσουν συνομιλίες στην Αίγυπτο σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, με σκοπό την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος ασκεί πιέσεις, προκειμένου να υπάρξει «γρήγορα ειρήνη».

Τα μέρη που θα συναντηθούν στο Κάιρο θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνίες σχετικά με κρίσιμα ζητήματα, όπως οι γραμμές αποχώρησης του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα και τα ονόματα των παλαιστινίων κρατουμένων υψηλού προφίλ που θα αφεθούν ελεύθεροι σε αντάλλαγμα για τους 48 ομήρους, εκ των οποίων οι 20 θεωρούνται ζωντανοί από το Ισραήλ.

Ωστόσο, ακόμη και αν οι συνομιλίες αυτές στεφθούν με επιτυχία, δεν θα τερματίσουν αμέσως τη διετή σύγκρουση, όπως σημειώνουν αξιωματούχοι των ΗΠΑ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Τραμπ: «Προχωρήστε γρήγορα σε ειρήνη στη Γάζα»

«Αυτό το Σαββατοκύριακο υπήρξαν πολύ θετικές συζητήσεις με τη Χαμάς και χώρες από όλο τον κόσμο (Αραβικές, Μουσουλμανικές και όλες τις άλλες) για την απελευθέρωση των ομήρων, τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αλλά, το πιο σημαντικό, επιτέλους επιδιώκεται εδώ και καιρό η ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή. Αυτές οι συνομιλίες ήταν πολύ επιτυχημένες και προχωρούν γρήγορα. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα, στην Αίγυπτο, για να επεξεργαστούν και να διευκρινίσουν τις τελικές λεπτομέρειες. Μου είπαν ότι η πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα και ζητώ από όλους να ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ αυτήν την αιώνια «σύγκρουση». Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΜΑΓΕΙΩΔΗΣ ΑΙΜΑΤΟΧΡΟΝΙΑ — ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social.

Πληκτρολόγησε τη λέξη «ειρήνη», με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει, όπως και αρκετές ακόμη φράσεις του στο κείμενο που ανάρτησε, τονίζοντας έτσι τη σημασία τους.

There have been very positive discussions with Hamas, and Countries from all over the World (Arab, Muslim, and everyone else) this weekend, to release the Hostages, end the War in Gaza but, more importantly, finally have long sought PEACE in the Middle East. These talks have been… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 5, 2025

Διαπραγματεύσεις δύο φάσεων

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η πορεία προς την επίλυση της σύγκρουσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: η πρώτη περιλαμβάνει τις επικείμενες συναντήσεις και την οργάνωση της απελευθέρωσης των ομήρων.

Η δεύτερη, πιο δύσκολη φάση, πρόσθεσε, είναι η επίλυση του ζητήματος για το τι θα συμβεί στη Γάζα μετά την αποχώρηση του Ισραήλ στις συμφωνημένες γραμμές. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας παλαιστινιακής τεχνοκρατικής ηγεσίας στη Γάζα.

«Δεν μπορείς μέσα σε τρεις μέρες να δημιουργήσεις μια κυβερνητική δομή στη Γάζα που να μην περιλαμβάνει τη Χαμάς» είπε. «Θέλω να πω, χρειάζεται χρόνος», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική ισραηλινή τηλεόραση την Κυριακή, επικαλούμενη διπλωματικούς κύκλους, τόσο οι δύο Αμερικανοί διαμεσολαβητές, Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, όπως επίσης και ο ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, δεν θα συμμετάσχουν στις σημερινές πρώτες επαφές στο Κάιρο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, «οι διαφορές ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη είναι ακόμα μεγάλες» και υπάρχουν σημαντικές διαφορές που απομένουν να γεφυρωθούν.

Η Χαμάς θέλει «άμεση» ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων

Η Χαμάς εξέφρασε τη βούλησή της να κλειστεί συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος που μαίνεται για δυο χρόνια στη Λωρίδα της Γάζας και να υπάρξει «άμεση» ανταλλαγή ομήρων με αιχμαλώτους με το Ισραήλ, πριν από τις έμμεσες διαπραγματεύσεις που ξεκινούν σήμερα στην Αίγυπτο ανάμεσα στα δυο εμπόλεμα μέρη.

Σχεδόν μια εβδομάδα αφού παρουσιάστηκε σχέδιο για να αποκατασταθεί η ειρήνη στο παλαιστινιακό θύλακα, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγει ο στρατός του Ισραήλ μετά την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στην αιγυπτιακή λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ, στο Σινά (ανατολικά), παραμονή της δεύτερης επετείου της εφόδου εκείνης.

«Μου λένε ότι η πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έστειλε στην Αίγυπτο τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, ευελπιστώντας πως έτσι θα εξασφαλιστεί η οριστικοποίηση συμφωνίας.

Το αμερικανικό σχέδιο που αποτελεί βάση της διαπραγμάτευσης προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση εντός 72 ωρών των ομήρων, την απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και τον αφοπλισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Στην απάντησή της, η Χαμάς δεν έκανε καμιά αναφορά στον αφοπλισμό της, στοιχείο κλειδί της πρότασης, τονίζοντας ότι εννοεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Γάζας και επιμένοντας στην ανάγκη να υπάρξει «πλήρης ισραηλινή απόσυρση» από τον μικρό παραθαλάσσιο θύλακα.

Το σχέδιο πάντως αποκλείει κάθε ρόλο της Χαμάς «στη διακυβέρνηση της Γάζας» και προβλέπει να εξοριστούν οι μαχητές της.

«Γραμμή απόσυρσης»

«Η Χαμάς θέλει να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος και να αρχίσει αμέσως ανταλλαγή αιχμαλώτων», ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων κρατούμενων, δήλωσε στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο AFP υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της, ο Χαλίλ αλ Χάγια, έφτασε χθες Κυριακή το βράδυ στην Αίγυπτο, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, επικεφαλής αντιπροσωπείας του η οποία πρόκειται να διεξαγάγει έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ επικεντρωμένες στους «μηχανισμούς κατάπαυσης του πυρός, αποχώρησης των δυνάμεων κατοχής και ανταλλαγής αιχμαλώτων».

Οι συναντήσεις που προβλέπεται να διεξαχθούν σήμερα στην αιγυπτιακή λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ θα είναι οι πρώτες στις οποίες θα συμμετάσχει ο Χαλίλ αλ Χάγια αφότου το Ισραήλ τον έβαλε στο στόχαστρο, όπως και άλλα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, εξαπολύοντας αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ντόχα τον περασμένο μήνα.

Η αντιπροσωπεία της κυβέρνησης του Ισραήλ θα αναχωρήσει για το Σαρμ ελ Σέιχ αργότερα σήμερα, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου διαβεβαιώνει πως υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ, όμως ταυτόχρονα λέει πως ο στρατός του θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, που κατά ισραηλινές πηγές ελέγχει σήμερα κατά περίπου το 75%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε το Σάββατο ότι το Ισραήλ δέχτηκε μια πρώτη «γραμμή απόσυρσης» 1,5 ως 3,5 χιλιομέτρων από το εσωτερικό του παλαιστινιακού θυλάκου. Αν την αποδεχτεί και η Χαμάς «θα τεθεί αμέσως σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός».