Ξεκινούν οι διαβουλεύσεις στην Κωνσταντινούπολη για το Ουκρανικό

Μετά από μία ημέρα αντιπαραθέσεων, εκατέρωθεν προσβολών και έντονου διπλωματικού παρασκηνίου, Ρωσία και Ουκρανία επιστρέφουν σήμερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη, υπό το βλέμμα των ΗΠΑ αλλά με τον πήχυ των προσδοκιών να τοποθετείται χαμηλά.

Στην Κωνσταντινούπολη ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12:30 η προπαρασκευαστική συνάντηση μεταξύ αξιωματούχων της Ουκρανίας, της Τουρκίας και των ΗΠΑ, όπως δήλωσε πηγή από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, εν μέσω προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας που τελικά θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ και συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Τούρκος ομόλογός του Χακάν Φιντάν, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα και ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία θα συζητήσει μία πιθανή συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν στις συνομιλίες με τη ρωσική ομάδα που θα ακολουθήσουν.

Νωρίτερα υψηλόβαθμοι Ουκρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με Ευρωπαίους συμβούλους ασφαλείας, δήλωσε πηγή της ουκρανικής αντιπροσωπείας στο AFP.

Στη συνάντηση αυτή πήραν μέρος οι Ουκρανοί υπουργοί Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ και Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα, ο Αντρίι Γερμάκ, προσωπάρχης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως και σύμβουλοι ασφαλείας από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία και ο Αμερικανός εκπρόσωπος Κιθ Κέλογκ, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας αποχώρησε από τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με μάρτυρες που επικαλείται το Reuters.

Σύμφωνα με το BBC, η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε με τον Αμερικανό αξιωματούχο, Μάικλ Αντον και προηγήθηκε των συνομιλιών Ρωσίας – Ουκρανίας.

Η πρώτη σε τρία χρόνια απευθείας συνάντηση μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων αναμένεται να ξεκινήσει στις 12:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στην Κωνσταντινούπολη, παρουσία Τούρκων μεσολαβητών, καθώς ολοκληρώθηκε το μεσημέρι, η προπαρασκευαστική συνάντηση μεταξύ Ουκρανών, Τούρκων και Αμερικανών, στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη.

Η διασφάλιση της εφαρμογής κατάπαυσης του πυρός αποτελεί προτεραιότητα στις συνομιλίες με την ρωσική αντιπροσωπεία σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ουκρανική διπλωματική πηγή προσθέτοντας ότι υπάρχει επίσης ανάγκη για τη λήψη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την Ρωσία.

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι οι ουκρανοί διαπραγματευτές θα θέσουν το θέμα μίας πρόσωπο με πρόσωπο συνάντησης ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι για να έχει αποτέλεσμα οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία, χρειάζεται να εφαρμοσθεί κατάπαυση του πυρός. Πραγματική, βιώσιμη και καλά επιτηρούμενη», συνόψισε η ουκρανική διπλωματική πηγή. «Υπάρχει επίσης ανάγκη να εφαρμοσθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως είναι η επιστροφή των παιδιών της Ουκρανίας, των κρατούμενων πολιτών και η καθολική ανταλλαγή των αιχμαλώτων πολέμου».

Η Ουκρανία αμφιβάλλει ότι οι ρώσοι διαπραγματευτές στην Κωνσταντινούπολη έχουν «πραγματική εξουσία λήψης αποφάσεων», είχε δηλώσει στο AFP υψηλόβαθμός ουκρανός αξιωματούχος πριν από την έναρξη των συνομιλιών.

«Ο Πούτιν έστειλε στην Κωνσταντινούπολη πρόσωπα που δεν έχουν καμία πραγματική εξουσία στην λήψη αποφάσεων…Αλλά αν η ρωσική αντιπροσωπεία διαθέτει ωστόσο κάποιες αρμοδιότητες, δεν θα μπορέσει να το αποδείξει παρά αποδεχόμενη την λήψη συγκεκριμένων μέτρων, κυρίως την εφαρμογή μίας κατάπαυσης του πυρός».

Δηλώσεις έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ για επικείμενη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν λέγοντας: «Θα τον συναντήσω όσο πιο σύντομα μπορώ». «Αν δεν πάω -είπε με νόημα- δεν πρόκειται να καταλάβει» κατεβάζοντας εκ προοιμίου τις προσδοκίες από τις σημερινές διαβουλεύσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σήμερα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ότι ο κόσμος έχει ήδη καταστεί πιο ασφαλής πλέον, προσθέτοντας ότι σε δύο με τρεις εβδομάδες θα είναι ακόμη ασφαλέστερος.

