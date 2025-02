Ξεκίνησαν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, στη Σαουδική Αραβία, στο παλάτι Ντιρίγια, στην πρώτη επίσημη συνάντηση αντιπροσωπειών των δύο χωρών, εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο βοηθός του Βλαντιμίρ Πούτιν Γιούρι Ουσάκοφ αποτελούν τους βασικούς διαπραγματευτές της ρωσικής πλευράς, ενώ στην αμερικανική αντιπροσωπεία συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκ Ρούμπιο, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Μάικ Γουόλτς και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τόσο ο Λαβρόφ όσο και ο Ουσάκοφ είναι έμπειροι διπλωμάτες που έχουν περάσει χρόνια βοηθώντας τον Πούτιν να εφαρμόσει τη ρωσική εξωτερική πολιτική. Ο Λαβρόφ ηγείται του υπουργείου Εξωτερικών για περισσότερα από 20 χρόνια.

Ο Ουσάκοφ υπήρξε ένας από τους βασικούς συμβούλους του Πούτιν για την εξωτερική πολιτική για πάνω από μια δεκαετία. Κατά τη διάρκεια των πρώτων προεδρικών θητειών του Πούτιν, υπηρέτησε ως πρεσβευτής της Ρωσίας στις ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η συμμετοχή τους στη σημερινή συνάντηση – αν και δεν αφορά ακόμη τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις αλλά μάλλον την τεχνική προετοιμασία για μια σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν – σηματοδοτεί επίσης μια αλλαγή στην πολιτική της Μόσχας.

Όπως ανέφερε το BBC Russian τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος των Ρώσων διπλωματών σε βασικές αποφάσεις σχετικά με την εθνική ασφάλεια και το μέλλον της χώρας είχε ελαχιστοποιηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η επιστροφή τους σε διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου θα μπορούσε να είναι ένα πιθανό σημάδι ότι η Ρωσία ελπίζει πράγματι να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αν και με τους δικούς της όρους.

Talks between top US and Russian officials are under way in Saudi Arabia to try and negotiate an end to the war in Ukraine.

Read more: https://t.co/RpUxMJPvTP

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/DDK4fRPTbx

— Sky News (@SkyNews) February 18, 2025