Εντός της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσουν στην Ελβετία οι κρίσιμες συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής και βιώσιμης ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή.

Η ιρανική αντιπροσωπεία έχει ήδη φθάσει στο ελβετικό έδαφος από το βράδυ του Σαββάτου, όπως επιβεβαίωσε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών μέσω της πλατφόρμας X, ενώ αναμένεται η άφιξη της αμερικανικής πλευράς.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, στην αποστολή της Τεχεράνης συμμετέχουν ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, και ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Αμπντουλνασέρ Χεματί.

Της αμερικανικής αντιπροσωπείας πρόκειται να ηγηθούν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Βάσει του «μνημονίου κατανόησης» που υπογράφηκε την περασμένη Τετάρτη, προβλέπεται ένα παράθυρο διαπραγματεύσεων 60 ημερών με σκοπό την επίτευξη τελικής συμφωνίας, με αιχμή του δόρατος το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σύμφωνα με τη Βέρνη, οι προπαρασκευαστικές συνομιλίες σε επίπεδο διπλωματών έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για τεχνικές συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τη μεσολάβηση εκπροσώπων του Κατάρ και του Πακιστάν.

Σε τεντωμένο σχοινί η συμφωνία και το «θρίλερ» στα Στενά του Ορμούζ

Παρά το θετικό κλίμα των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, προειδοποίησε ότι η συμφωνία κινδυνεύει αν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι όροι της, εστιάζοντας στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στον Λίβανο. Η Τεχεράνη είχε εξ αρχής θέσει ως απαράβατο όρο την καθολική παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα.

Σε αντίποινα για τα πρόσφατα ισραηλινά πλήγματα, το Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας με περαιτέρω μέτρα για τη συμμόρφωση της άλλης πλευράς.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε μέσω του Truth Social με απειλές για επιβολή «αμερικανικών διοδίων» στην περιοχή σε περίπτωση ναυαγίου των διαπραγματεύσεων, ως αντίτιμο για τον ρόλο των ΗΠΑ ως εγγυητή ασφαλείας στη Μέση Ανατολή.

Παρά την de facto παράλυση της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας διόδου, από όπου διέρχεται το 20% των παγκόσμιων υδρογονανθράκων, προκαλώντας άλμα στις τιμές του πετρελαίου, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε ότι παραμένει σε επιφυλακή. Σύμφωνα με την CENTCOM, η ναυσιπλοΐα συνεχιζόταν με ασφάλεια, καθώς 55 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά το Σάββατο.

Συνεχίζονται οι φονικές συγκρούσεις στον Λίβανο

Στο πεδίο των μαχών, η εκεχειρία που ανακοινώθηκε την Παρασκευή φαίνεται να παραβιάζεται στην πράξη. Ο ισραηλινός στρατός και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν τις εχθροπραξίες στον νότιο Λίβανο, με τις ισραηλινές επιχειρήσεις να στοιχίζουν τη ζωή σε τουλάχιστον 24 ανθρώπους το Σάββατο.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα μεσάνυχτα τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτικών του, ανεβάζοντας τις απώλειές του στις τουλάχιστον πέντε μετά την υπογραφή της αμερικανοϊρανικής συμφωνίας. Το Τελ Αβίβ υποστηρίζει ότι στοχεύει θέσεις της Χεζμπολάχ σε αντίποινα για επιθέσεις, ωστόσο, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο στρατός έχει λάβει εντολή από την πολιτική ηγεσία να περιοριστεί αποκλειστικά σε «αμυντική» δράση. Από την άλλη, η Χεζμπολά επιρρίπτει την «απόλυτη ευθύνη» για τις παραβιάσεις στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ