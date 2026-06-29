Σε μια διπλωματική εξέλιξη που αλλάζει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για τη σταδιακή άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Όπως μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επιβεβαίωσε ότι έπειτα από τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον για την άρση των κυρώσεων στο πετρέλαιο και τα πετροχημικά προϊόντα, ποσό ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων (από τα συνολικά 12 δισ. δολάρια παγωμένων ιρανικών πόρων στο Κατάρ) πρόκειται να αποδεσμευθεί και να επιστρέψει στα ταμεία της Τεχεράνης.

Ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Η ενδιάμεση συμφωνία, η οποία υπογράφηκε εντός του μήνα, στοχεύει στην εκτόνωση της μακροχρόνιας έντασης μεταξύ των δύο πλευρών. Παρά την πρόσφατη επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους, προτάσσοντας τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Το πιο άμεσο αποτέλεσμα της συμφωνίας αφορά στη σταθερότητα των θαλάσσιων εμπορικών δρόμων. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο: «Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στα Στενά του Ορμούζ και γύρω από αυτό».

Κρίσιμες τεχνικές συνομιλίες στην Ντόχα

Στο πεδίο της διπλωματίας, οι μεσολαβητές έχουν ήδη εγκαταστήσει μόνιμους διαύλους επικοινωνίας με στόχο την άμεση αποκλιμάκωση τυχόν νέων επεισοδίων. Όπως δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πηγή με γνώση των συνομιλιών, τεχνικές ομάδες από τις ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να συναντηθούν στην Ντόχα του Κατάρ τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να εργαστούν πάνω στην εφαρμογή του σχετικού μνημονίου κατανόησης.

Πάντως, ο Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο AFP απέφυγε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αμερικανικών ΜΜΕ που έκαναν λόγο για προγραμματισμένη συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Περιορίστηκε να σημειώσει ότι οι τεχνικές συζητήσεις είναι προγραμματισμένο να συνεχιστούν για το σύνολο των εκκρεμών ζητημάτων.