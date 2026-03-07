Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε το «πράσινο φως» για πιθανή πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ αξίας περίπου 151,8 εκατ. δολαρίων, που περιλαμβάνει 12.000 βόμβες τύπου BLU-110A/B, βάρους περίπου 1.000 λιβρών (περίπου 470 κιλών).

Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία δεν θα περάσει από τη συνήθη διαδικασία ελέγχου του Κογκρέσου, καθώς ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επικαλέστηκε «καθεστώς έκτακτης ανάγκης» για να εγκριθεί άμεσα η μεταφορά του οπλισμού. Η απόφαση ανακοινώθηκε μία εβδομάδα μετά την έναρξη των αεροπορικών επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η επίκληση της «έκτακτης ανάγκης» επιτρέπει στην αμερικανική κυβέρνηση να παρακάμψει την κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία αναθεώρησης, η οποία για τέτοιες συμφωνίες μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής των ΗΠΑ, Γκρέγκορι Μικς, δήλωσε ότι η απόφαση του Ρούμπιο να χρησιμοποιήσει την εξουσία έκτακτης ανάγκης για να παρακάμψει την αναθεώρηση του Κογκρέσου έδειξε έλλειψη προετοιμασίας για τον πόλεμο στο Ιράν.

«Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι ήταν πλήρως προετοιμασμένη για αυτόν τον πόλεμο. Η βιασύνη να επικαλεστεί την εξουσία έκτακτης ανάγκης για να παρακάμψει το Κογκρέσο λέει μια διαφορετική ιστορία. Πρόκειται για μια έκτακτη ανάγκη που δημιούργησε η ίδια η κυβέρνηση Τραμπ», δήλωσε ο Μικς σε ανακοίνωσή του.

Στην ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι η πώληση κρίνεται αναγκαία για λόγους εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων ενός στενού συμμάχου σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Η σύμβαση αφορά κυρίως «σώματα» βομβών γενικής χρήσης BLU-110, που μπορούν να συνδυαστούν με συστήματα καθοδήγησης για πλήγματα ακριβείας, ενώ βασικός ανάδοχος της συμφωνίας θα είναι η αμερικανική εταιρεία Repkon USA.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η προμήθεια αυτή αναμένεται να ενισχύσει την ικανότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίζει τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις μελλοντικές απειλές, λειτουργώντας παράλληλα ως αποτρεπτικός παράγοντας απέναντι σε εχθρικές δυνάμεις στην περιοχή.

Δείτε live από κάμερες περιοχών της Μέσης Ανατολής:

Συμπληρώθηκε μια εβδομάδα πολέμου

Η επίθεση στο Ιράν και οι εχθροπραξίες εκατέρωθεν συμπλήρωσαν μια εβδομάδα συγκρούσεων.

Θυμίζουμε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και το Ιράν απάντησε με τις δικές του επιθέσεις στο Ισραήλ και σε περιφερειακές χώρες με αμερικανικές βάσεις.

Την τελευταία εβδομάδα, οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.332 Ιρανούς πολίτες και χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον πρεσβευτή του Ιράν στον ΟΗΕ.

Πολλοί κορυφαίοι Ιρανοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχουν επίσης σκοτωθεί .

Από την πλευρά του ο αμερικανικός στρατός έχει ανακοινώσει ότι έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε επιδρομή σε εγκατάσταση στο Κουβέιτ, ενώ το Ισραήλ δήλωσε ότι τουλάχιστον 10 πολίτες έχουν σκοτωθεί σε όλο το Ισραήλ μέχρι στιγμής.

Φρουροί της Επανάστασης προς Τραμπ: « Περιμένουμε το ναυτικό σου στα στενά του Ορμούζ»

Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στο Στενό του Ορμούζ προκειμένου να συνοδεύσουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αρχίσουν να συνοδεύουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο Στενό του Ορμούζ, εφόσον χρειαστεί, είχε δηλώσει ο Τραμπ την Τρίτη.

Λόγω του πολέμου έχουν ελαχιστοποιηθεί οι διελεύσεις πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, δήλωσε: «Το Ιράν χαιρετίζει τη συνοδεία πετρελαιοφόρων από αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Στενό του Ορμούζ. Παρεμπιπτόντως, εμείς περιμένουμε την παρουσία τους».

«Συνιστούμε, προτού λάβουν οποιαδήποτε απόφαση, να θυμηθούν οι Αμερικανοί τη φωτιά στο αμερικανικό υπερδεξαμενόπλοιο Bridgeton το 1987 και τα πετρελαιοφόρα που μπήκαν πρόσφατα στο στόχαστρο», συμπλήρωσε ο Ναϊνί.