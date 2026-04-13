Στο Μαϊάμι κατεδαφίστηκε ένα ξενοδοχείο 23ών ορόφων την Κυριακή (12/04) και το θέαμα ήταν εντυπωσιακό. Το πρώην Mandarin Oriental στο Brickell Key κατεδαφίστηκε, προκειμένου να «ανοίξει» ο δρόμος για κάτι καινούργιο.

Ειδικοί πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη ελεγχόμενη κατεδάφιση στο Μαϊάμι εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Δείτε βίντεο από τη εντυπωσιακή κατεδάφιση:

Το πελώριο κτήριο έγινε «καπνός» μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, χωρίς να σημειωθεί η παραμικρή ζημιά τριγύρω. Άνθρωποι παρακολούθησαν την ανατίναξη ξενοδοχείου από μακριά με ασφάλεια.

Λίγα λεπτά πριν την κατεδάφιση, πυροτεχνήματα γέμισαν τον ουρανό με μπλε και ροζ χρώμα.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #κατεδάφιση #Μαϊάμι #ξενοδοχείο