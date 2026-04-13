Στο Μαϊάμι κατεδαφίστηκε ένα ξενοδοχείο 23ών ορόφων την Κυριακή (12/04) και το θέαμα ήταν εντυπωσιακό. Το πρώην Mandarin Oriental στο Brickell Key κατεδαφίστηκε, προκειμένου να «ανοίξει» ο δρόμος για κάτι καινούργιο.

Ειδικοί πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη ελεγχόμενη κατεδάφιση στο Μαϊάμι εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Δείτε βίντεο από τη εντυπωσιακή κατεδάφιση:

Το πελώριο κτήριο έγινε «καπνός» μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, χωρίς να σημειωθεί η παραμικρή ζημιά τριγύρω. Άνθρωποι παρακολούθησαν την ανατίναξη ξενοδοχείου από μακριά με ασφάλεια.

Λίγα λεπτά πριν την κατεδάφιση, πυροτεχνήματα γέμισαν τον ουρανό με μπλε και ροζ χρώμα.