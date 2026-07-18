Σε περισσότερους από 5.000 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροδρίγκες, παρουσιάζοντας τον νέο απολογισμό.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα νεότερα στοιχεία, οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους φτάνουν τους 5.069 (έναντι 4.930 του προηγούμενου επίσημου απολογισμού), ενώ καταγράφονται επίσης 16.740 τραυματίες και 17.907 άστεγοι.

Αναφορικά με τους αγνοούμενους, οι κρατικές αρχές αποφεύγουν να δώσουν ακριβή αριθμό. Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι κατά τα πρώτα 24ωρα μετά τα φονικά χτυπήματα του Εγκέλαδου, τα Ηνωμένα Έθνη υπολόγιζαν πως οι αγνοούμενοι έφταναν τους 50.000.

Οι δύο σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, σημειώθηκαν με χρονική απόσταση μόλις 39 δευτερολέπτων, αφήνοντας πίσω τους ανυπολόγιστες καταστροφές στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας. Οι εκτεταμένες ζημιές εντοπίζονται στην πρωτεύουσα Καράκας και τα προάστιά της, αλλά και στην παρακείμενη πολιτεία Λα Γκουάιρα, στην οποία χιλιάδες πληγέντες αναγκάζονται να διαμένουν σε προσωρινούς καταυλισμούς.