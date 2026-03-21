Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και αυτό γίνεται φανερό στις «τσέπες» των καταναλωτών.

Στην Ελλάδα, η τιμή της βενζίνης έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, σε πολλές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, οι επαγγελματίες του κλάδου κάνουν λόγο για απεργιακές κινητοποιήσεις και «λουκέτα», υποστηρίζοντας ότι η βιωσιμότητά τους απειλείται από τη φορολογία και το κόστος των νέων τεχνικών συστημάτων.

Δεν είναι μόνο εγχώριο το πρόβλημα, αφού όπως προείπαμε, οι πολίτες όλου του κόσμου έχουν επηρεαστεί από την σύγκρουση ΗΠΑ- Ισραήλ και Ιράν.

Στην Γερμανία, η βενζίνη όπως φαίνεται στις φωτογραφίες της «Ζούγκλας», έχει ξεπεράσει επίσης, τα δύο ευρώ και το πετρέλαιο το ίδιο.

Δείτε εικόνες από πρατήρια καυσίμων στην Γερμανία:

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο κατώτατος μισθός της Γερμανίας είναι περίπου 2.100-2.300€ μεικτά, ενώ στην Ελλάδα είναι 880€ μεικτά.