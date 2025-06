Ρεπορτάζ: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Με συγκίνηση αλλά και οργή έγιναν χθες οι κηδείες των Σύρων ελληνορθόδοξων Χριστιανών που έχασαν την ζωή τους κατά την τρομοκρατική επίθεση στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία στην περιοχή Dweila της Δαμασκού. Παράλληλα συγκεντρώσεις συμπαράστασης και διαμαρτυρίας λαμβάνουν χώρα σε πολλές πόλεις της Συρίας αλλά και του εξωτερικού, με μέλη της ελληνορθόδοξης κοινότητας να διατρανώνουν την αποφασιστικότητα τους να μείνουν στον τόπο τους και να κρατήσουν την πίστη τους.

Syrian Christians are rallying around Patriarch John X Yazigi seeing him as a reflection of their pain and aspirations. They won’t accept living as second-class citizens. They are the roots of this land and have the right to self-determination regardless of religion or ethnicity pic.twitter.com/V5K8Maownc

— الجالية السورية في اميركا Syrian Community in USA (@USSyrian) June 24, 2025