Την ώρα που η μεγαλύτερη συγκέντρωση στρατιωτικής δύναμης των ΗΠΑ, μετά από το 2003 και την επέμβαση στο Ιράκ, είναι γεγονός, φοιτητές σε πολλά πανεπιστήμια στο Ιράν, με αφορμή την έναρξη νέου εξαμήνου, στέλνουν το δικό τους μήνυμα στο καθεστώς, διοργανώνοντας τις πρώτες συγκεντρώσεις μεγάλης κλίμακας, έπειτα από την πολύνεκρη καταστολή των διαδηλώσεων τον τελευταίο μήνα.

Μαζικές φοιτητικές διαδηλώσεις στην Τεχεράνη

Ειδικότερα, το BBC έχει επαληθεύσει πλάνα από διαδηλωτές που έκαναν πορεία στην πανεπιστημιούπολη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Sharif στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, ενώ αναφέρθηκε και συγκέντρωση στα βορειοανατολικά.

Οι φοιτητές φώναζαν «θάνατος στον δικτάτορα» – μια αναφορά στον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ , ενώ υποστηρικτές του καθεστώτος φαίνονται σε κοντινή απόσταση στο βίντεο και στη συνέχεια ξεσπούν συμπλοκές.

Επιπλέον, έχουν εμφανιστεί επαληθευμένες φωτογραφίες που δείχνουν ειρηνική καθιστική διαμαρτυρία στο Πανεπιστήμιο Shahid Beheshti της πρωτεύουσας, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Amir Kabir και στη Μασάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν στα βορειοανατολικά.

Student protests broke out today at major universities in Tehran and Mashhad, with demonstrators chanting anti-regime slogans such as “Death to Khamenei” and “Freedom.” Some openly urged the U.S. to strike, saying they would “finish the job.” pic.twitter.com/BIbBL05S5O — Clash Report (@clashreport) February 21, 2026

Τα επτά σενάρια πολέμου

Το BBC, αναλύει τα επτά σενάρια πολέμου, λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι στιγμής εξελίξεις.

Ειδικότερα:

• Το αισιόδοξο σενάριο σύμφωνα με το BBC, είναι οι αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ να εξαπολύσουν επιδρομές με στόχο στρατιωτικές βάσεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν και της μονάδας Basij – μιας παραστρατιωτικής δύναμης υπό τον έλεγχο του IRGC.

• Το πλέον απίθανο σενάριο που αποκαλείται ως «μοντέλο Βενεζουέλας», προβλέπει ταχεία, ισχυρή δράση των ΗΠΑ που αφήνει το καθεστώς άθικτο.

• Το επόμενο σενάριο προβλέπει κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος και αντικατάσταση από στρατιωτική διακυβέρνηση, κατά πολλούς το «πιθανότερο δυνατό αποτέλεσμα».

• Το Ιράν αντεπιτίθεται σε αμερικανικές δυνάμεις, σε Άραβες γείτονες και στο Ισραήλ, σενάριο πολύ πιαθνό, αφού ήδη το Ιράν δηλώνει «με το δάχτυλό του στη σκανδάλη» και ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ υποσχέθηκε να δώσει «ένα χαστούκι» στις αμερικανικές δυνάμεις εάν δεχθεί επίθεση.

• Το Ιράν ανταποδίδει τοποθετώντας νάρκες στον Περσικό Κόλπο, ενώ ήδη η απειλή για την παγκόσμια ναυτιλία και τον εφοδιασμό με πετρέλαιο, παραμένει από τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ του 1980-88, όταν το Ιράν πράγματι ναρκοθέτησε τις ναυτιλιακές οδούς. Ναρκαλιευτικά του Βασιλικού Ναυτικού βοήθησαν στον καθαρισμό στο στενό Στενό του Ορμούζ μεταξύ Ιράν και Ομάν.

• Το Ιράν αντεπιτίθεται, βυθίζοντας αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ μία από τις απειλές από το Ιράν για την οποία ανησυχεί περισσότερο είναι μια «επίθεση σμήνους», με τόσα πολλά drones που δεν θα εξαλειφθούν εγκαίρως.

• Το καθεστώς του Ιράν καταρρέει, αντικαθιστούμενο από το χάος, σενάριο που αποτελεί μία από τις κύριες ανησυχίες γειτόνων όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία. Εκτός από την πιθανότητα ενός εμφυλίου πολέμου, όπως αυτόν που βιώνουν η Συρία, η Υεμένη και η Λιβύη, υπάρχει επίσης ο κίνδυνος οι εθνοτικές εντάσεις να μετατραπούν σε ένοπλη σύγκρουση, με εμπλοκή Κούρδων, Βαλούχων και Αζερμπαϊτζανών.

Γέμισε η Σούδα με F-35

Μεγάλος αριθμός αεροσκαφών F-35, A-10, αεροσκαφών ανεφοδιασμού, μεταφορικών και αεροσκαφών ειδικών επιχειρήσεων έχουν εντοπιστεί στον κόλπο της Σούδας, στη χώρα μας. Στο «X» δημοσιεύτηκε ένα εντυπωσιακό βίντεο, όπου φαίνονται μερικά από τα προαναφερόμενα.

Δείτε το βίντεο:

‼️A large number of American attack aircraft spotted in Greece The Souda Bay base in Crete is one of the key points for deploying aviation to Iran. The U.S. continues a large-scale buildup of aviation in the region, not seen since the preparations for Iraq in 2003. Before our… pic.twitter.com/6n57RnTphk — NEXTA (@nexta_tv) February 21, 2026

Την ίδια στιγμή, «η Τεχεράνη κάνει επικίνδυνα λάθος υπολογισμούς επιμένοντας σε παραχωρήσεις και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εγκλωβιστεί στην γιγαντιαία στρατιωτική κινητοποίηση που δεν μπορεί να πάρει πίσω αν το Ιράν δεν εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για πυρηνικά όπλα», εκτιμά το πρακτορείο Reuters παραθέτοντας εικόνες από αμερικανικά στρατιωτικά αεροπλάνα που κατακλύζουν και αεροδρόμιο στις Αζόρες.

US military aircraft were seen at Lajes Air Base in Portugal as the US increased its regional presence while tensions with Iran rise https://t.co/uf9Bs2KZub pic.twitter.com/czCjckTGJr — Reuters (@Reuters) February 21, 2026

«Πάνω από 100 αεροσκάφη ανεφοδιασμού είναι στον αέρα στη Μέση Ανατολή ή την Ευρώπη και είναι ακριβώς διπλάσια από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση του Ιουνίου στο Ιράν», αναφέρεται στην τελευταία ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ.

NEW: 🇮🇷🇺🇸Something big could be happening in Iran soon… The United States has completed both basic and full deployment for potential operations, indicating that action could occur at any time. “Over 100 mid-air refuelling planes in the Middle East or Europe— Double the amount… pic.twitter.com/jmdpy6njyF — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) February 21, 2026

Οι συζητήσεις και τα «πολύ άσχημα πράγματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μιλά για πανίσχυρη αρμάδα με επικεφαλής δύο αεροπλανοφόρα, προειδοποίησε το Ιράν την Πέμπτη ότι πρέπει να κάνει μια συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλιώς θα συμβούν «πολύ άσχημα πράγματα», ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε σε «περιορισμένης κλίμακας επίθεση».

Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι θα είναι στα μέσα Μαρτίου θα έχουν αναπτυχθεί πλήρως, όλες οι αμερικανικές δυνάμεις. Μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη την Τρίτη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι πλευρές συμφώνησαν σε «κατευθυντήριες αρχές», αλλά ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι εξακολουθεί να υπάρχει απόσταση μεταξύ τους.

Το Ιράν αναμένεται να υποβάλει γραπτή πρόταση τις επόμενες ημέρες, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, ενώ ο εμπλουτισμός ουρανίου και η άρση των δυτικών κυρώσεων παραμένουν κόκκινες γραμμές.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, πρόκειται να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στις 28 Φεβρουαρίου για να συζητήσουν το θέμα του Ιράν.

Με πληροφορίες από BBC, Reuters