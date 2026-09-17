Η τεθλιμμένη οικογένεια της 30χρονης Ελληνίδας κληρονόμου Μαρίσσας Λαιμού, η οποία βρέθηκε νεκρή λίγες ώρες μετά την έξοδό της από νοσοκομείο του NHS με «τοξικό τσίμπημα εντόμου», απαιτεί να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι, ένα χρόνο μετά το θάνατό της.

Η Μαρίσσα Λαιμού, βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της από την οικονόμο της οικογένειας στο αρχοντικό όπου ζούσε μαζί με τον πατέρα της Διαμαντή Λαιμό, μεγιστάνα της ναυτιλίας, και τη μητέρα της Μπέσσυ, στην αριστοκρατική περιοχή του Knightsbridge, στο κέντρο του Λονδίνου, στις 11 Σεπτεμβρίου του 2025.

Δύο ημέρες νωρίτερα, η Μαρίσσα είχε τσιμπηθεί από ένα έντομο και αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο στην οδό Χάρλεϊ του Λονδίνου, αφού παρουσίασε συμπτώματα κνησμού, ζάλης, υψηλού πυρετού και ενδείξεις λοίμωξης.

Η Μαρίσσα – η οποία είχε πρόσφατα ξεπεράσει τον καρκίνο του μαστού – μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου University College London (UCLH) στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της.

Ωστόσο, η οικογένειά της ισχυρίζεται ότι πήρε εξιτήριο χωρίς να την εξετάσει ποτέ γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας (NHS) – αφού η κατάσταση της υγείας της είχε αξιολογηθεί μόνο από ασκούμενους ιατρούς. Σε ένα από τα τελευταία της μηνύματα, είπε σε μια φίλη της: «Κανείς δεν με ελέγχει, κανείς δεν έρχεται».

Αφού πήρε εξιτήριο, η Μαρίσσα επέστρεψε στο σπίτι της γύρω στις 8 το βράδυ, πήρε τα αντιβιοτικά της και πήγε για ύπνο. Το επόμενο απόγευμα, η οικονόμος της οικογένειας τη βρήκε νεκρή στο κρεβάτι της.

Η οικογένεια Λαιμού – μία από τις μεγαλύτερες δυναστείες της ελληνικής ναυτιλίας– αποκάλυψε στην Daily Mail τη βασανιστική χρονιά που πέρασε και δεσμεύεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη για την υποτιθέμενη ιατρική αμέλεια.

Στη μητέρα της Μαρίσσας, τη Μπέσσυ, και στον πατέρα της, τον ναυτιλιακό μεγιστάνα Διαμαντή, αναφέρθηκε ότι η αρχική διάγνωση των συμπτωμάτων της ήταν «τοξική δράση δηλητηρίου» που προκλήθηκε από «δάγκωμα ζώου ή εντόμου».

Ωστόσο, καθώς πραγματοποίησαν ένα συγκινητικό μνημόσυνο την περασμένη Παρασκευή στην Αθήνα, για να σηματοδοτήσουν την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο της κόρης τους, η οικογένεια δεν έχει λάβει ακόμη την επίσημη αιτία θανάτου, ούτε απαντήσεις ως προς το γιατί της δόθηκε εξιτήριο, ενώ ήταν τόσο εμφανώς αδιάθετη.

Μιλώντας αποκλειστικά στην εφημερίδα Daily Mail, η Μπέσσυ Λαιμού δήλωσε: «Είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Είναι σπαρακτικό. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι βρισκόμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2026 και κανείς δεν μπορεί να μας πει πώς πέθανε η κόρη μας, ενώ είχε νοσηλευτεί λίγες ώρες πριν από το θάνατό της. Δεν θα βρούμε ποτέ ηρεμία αν δεν ανακαλύψουμε την αιτία του θανάτου της και ποιος φέρει την ευθύνη για αυτό το καταστροφικό αποτέλεσμα. Μας έχουν αφήσει στο σκοτάδι και το σύστημα πρέπει να αλλάξει. Ο σύζυγός μου ελπίζει ότι άλλα παιδιά όπως η Μαρίσσα μπορούν να σωθούν. Εγώ όμως έχασα το παιδί μου. Μπορώ να την φέρω πίσω; Όχι. Αλλά εξακολουθούμε να περιμένουμε απαντήσεις από την πρώτη μέρα του θανάτου της μέχρι σήμερα».

Όπως αναφέρει η οικογένεια χρειάστηκαν σχεδόν δύο εβδομάδες για να πραγματοποιηθεί η νεκροψία της Μαρίσσας. Αυτό τους ανάγκασε να αναβάλουν την κηδεία και την ταφή της κόρης τους στην Αθήνα.

Ωστόσο, μετά από ένα χρόνο αναμονής για τα αποτελέσματα της νεκροψίας, τους ανακοινώθηκε ότι η αιτία θανάτου της Μαρίσσας δεν μπόρεσε να προσδιοριστεί.

Η οικογένεια αναφέρει ότι δεν τους έχει δοθεί αντίγραφο των αποτελεσμάτων, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες μέσω των δικηγόρων τους.

Επίσης, εξακολουθούν να περιμένουν τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης, η οποία υποτίθεται ότι ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουνίου του 2026.

Η Αστυνομία του Λονδίνου (Met Police) έχει ενημερώσει έκτοτε την οικογένεια ότι πρέπει να διενεργηθούν μικροβιολογικές εξετάσεις, οι οποίες απαιτούν ειδικό για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια, ο ιατροδικαστής θα αποφασίσει αν απαιτείται η διεξαγωγή έρευνας.

«Είμαστε πολύ θυμωμένοι και εξοργισμένοι από την πρώτη μέρα, από τότε που η Μαρίσσα έφυγε από τη ζωή», δήλωσε η κ. Λαιμού. «Είναι εντελώς απαράδεκτο και εξωφρενικό. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Έπρεπε να την είχαν κρατήσει εκείνο το βράδυ. Μετά από όλες αυτές τις εξετάσεις, βρισκόμαστε εδώ σήμερα, ένα χρόνο μετά, και ακόμα δεν γνωρίζουμε την αιτία του θανάτου της. Τι θα είχε συμβεί αν η Μαρίσσα μπορούσε να μείνει εκείνη τη νύχτα στο νοσοκομείο; Προφανώς θα είχε σωθεί».

Η οικογένεια τίμησε την επέτειο ενός έτους από τον θάνατο της Μαρίσσας με το μνημόσυνο στον τάφο της στην Αθήνα την περασμένη Παρασκευή.

«Κοιτάζαμε τον τάφο της και σκεφτόμασταν ότι είναι απολύτως φρικτό και απίστευτο αυτό που μας συνέβη. Έκανε τα πάντα σύμφωνα με τους κανόνες. Δεν έμεινε αβοήθητη στο σπίτι της, χωρίς να ζητήσει βοήθεια. Πήγε εκεί (σ.σ. στο νοσοκομείο) για να την αναλάβουν άνθρωποι με την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη, αλλά αυτοί δεν έκαναν τίποτα. Απλώς της έκαναν μερικές εξετάσεις και την άφησαν να φύγει. Λίγες ώρες αργότερα, πέθανε».

Η Μαρίσσα που ήταν θεατρική ηθοποιός, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο, όπου ζούσε με τους γονείς της στο σπίτι τους στο Knightsbridge.

Είχε επιστρέψει στο Λονδίνο μετά από καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά της στο ελληνικό θέρετρο του Πόρτο Χέλι, όπου ήταν «απόλυτα καλά».

Όμως, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία, παρουσιάζοντας ζάλη, κνησμό, υψηλό πυρετό και άλλα συμπτώματα λοίμωξης, τα οποία επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η οικογένεια αναφέρει ότι η Μαρίσσα κάλεσε ασθενοφόρο και ένας γιατρός κατέγραψε υψηλό πυρετό 39,1 °C, αλλά εκείνη αποφάσισε να μείνει στο σπίτι και είπε ότι θα ζητούσε περαιτέρω ιατρική βοήθεια αν δεν αισθανόταν καλύτερα την επόμενη μέρα.

Ωστόσο, το επόμενο πρωί, η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί, οπότε μετέβη μόνη της στο Leaders in Oncology Care (LOC), στη οδό Χάρλεϊ του Λονδίνου, όπου ένιωθε «πολύ ασφαλής», καθώς είχε υποβληθεί εκεί στο παρελθόν σε χημειοθεραπεία.

Οι γιατροί της έκαναν εξετάσεις αίματος, της χορήγησαν ορό με αντιβιοτικά και αντιισταμινικά φάρμακα. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, αποφάσισαν να καλέσουν ασθενοφόρο για να τη μεταφέρουν στο UCLH.

Εκεί, οι ασκούμενοι γιατροί της έκαναν εξετάσεις αίματος και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν χρειαζόταν να παραμείνει στο νοσοκομείο.

Μετά τις εξετάσεις της, η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού αναφέρει ότι πήρε εξιτήριο στις 6.30 μ.μ. και της δόθηκαν αντιβιοτικά για να πάρει μαζί της στο σπίτι, αλλά εξακολουθούσε να αισθάνεται πολύ άσχημα και δεν μπορούσε να φάει τίποτα.

Εκείνο το βράδυ θα αποκοιμηθεί και δεν θα ξυπνήσει ποτέ ξανά, με την οικονόμο της οικογένειας να τη βρίσκει νεκρή στο κρεβάτι της στις 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Με πληροφορίες από την dailymail.com