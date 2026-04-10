Στα Ηνωμένα Έθνη, ο Παλαιστίνιος πρέσβης Riyad Mansour εμφανίστηκε βαθιά συγκινημένος, ξεσπώντας σε κλάματα, καθώς περιέγραφε τον θάνατο περισσότερων από 1.300 Παλαιστινίων παιδιών στη Γάζα μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Παιδιά τρομαγμένα που πεινάνε, κρυώνουν, υποφέρουν χωρίς ελπίδα για το αύριο, χωρίς ελπίδα για το αύριο

Μία απελπισμένη μητέρα στη Γάζα, που κρατά αγκαλιά το σκελετωμένο παιδί της

Οι δηλώσεις του ανέδειξαν την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση, όπου η συνεχιζόμενη βία έχει αφήσει οικογένειες κατεστραμμένες, με τα παιδιά να συγκαταλέγονται στα πιο πληγέντα θύματα, ενώ οι βασικές ανάγκες γίνονται ολοένα και πιο δυσεύρετες.

 

Οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας προειδοποιούν ότι, πέρα από τις απώλειες ζωών, χιλιάδες ακόμη άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον εκτοπισμό, το ψυχολογικό τραύμα και σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και ιατρική περίθαλψη. Τα νοσοκομεία παραμένουν υπερφορτωμένα, ενώ η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια περιορίζεται λόγω της συνεχιζόμενης αστάθειας.

Ο ΟΗΕ ζητά λογοδοσία για τους άδικους θανάτους τόσων παιδιών όμως θα γίνει άραγε αυτό ποτέ;

 

 

Πόσα παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα – Τα διαθέσιμα στοιχεία

Τα ακριβή στοιχεία για τα παιδιά-θύματα παραμένουν δύσκολο να επιβεβαιωθούν πλήρως λόγω των συνθηκών πολέμου. Ωστόσο, διεθνείς οργανισμοί και έρευνες δίνουν μια εικόνα της κλίμακας:

-Σύμφωνα με τη Save the Children, μέχρι το 2025 είχαν σκοτωθεί πάνω από 20.000 παιδιά στη Γάζα μέσα σε περίπου δύο χρόνια πολέμου.

-Στοιχεία της UNICEF αναφέρουν ότι περισσότερα από 50.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί συνολικά στη σύγκρουση.

Καταγραφές δείχνουν ότι μόνο μέχρι τα μέσα του 2025 είχαν ταυτοποιηθεί πάνω από 18.000 νεκρά παιδιά ονομαστικά.

Πόσος ανθρώπινος πόνος ακόμη και πόσα νεκρά παιδιά για τα συμφέροντα κάποιων;

Παράλληλα, νεότερα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι οι απώλειες συνεχίζονται ακόμη και μετά από περιόδους εκεχειρίας, με δεκάδες έως εκατοντάδες παιδιά να χάνουν τη ζωή τους σε σύντομα χρονικά διαστήματα.

Ανάλυση: Μια «χαμένη γενιά» μέσα σε συνθήκες πολέμου

Αναλυτές και ανθρωπιστικοί οργανισμοί προειδοποιούν ότι η κατάσταση στη Γάζα δεν αποτελεί μόνο μια άμεση ανθρωπιστική κρίση, αλλά και μια μακροπρόθεσμη κοινωνική καταστροφή. Η εκτεταμένη απώλεια παιδιών, σε συνδυασμό με τον εκτοπισμό, την έλλειψη εκπαίδευσης και το βαθύ ψυχολογικό τραύμα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια «χαμένη γενιά». Οι υποδομές υγείας και παιδείας έχουν σχεδόν καταρρεύσει, ενώ η πρόσβαση σε βασικά αγαθά παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.

Όπως επισημαίνουν οργανώσεις όπως η UNICEF, ακόμη και όταν μειώνεται η ένταση των συγκρούσεων, «η επιβίωση παραμένει υπό όρους», με τα παιδιά να συνεχίζουν να ζουν σε ένα περιβάλλον διαρκούς κινδύνου και αβεβαιότητας.

