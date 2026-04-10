Στα Ηνωμένα Έθνη, ο Παλαιστίνιος πρέσβης Riyad Mansour εμφανίστηκε βαθιά συγκινημένος, ξεσπώντας σε κλάματα, καθώς περιέγραφε τον θάνατο περισσότερων από 1.300 Παλαιστινίων παιδιών στη Γάζα μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

🔴A child killed by Israeli gunfire in Jalazone refugee camp near Ramallah citing local sources. 📹AlQastalps pic.twitter.com/P79OLt5czR — MagicalM (@MagicalM237047) April 9, 2026

camera captured the moments of a Palestinian child’s agony after he was targeted by an Israeli sniper in cold blood. The child bleeds slowly, alone, without anyone being allowed to save him.A cry of innocence stifled before the world’s silence. Fuck Israel pic.twitter.com/W9hcW7miaO — T Rex (@trex554) April 10, 2026

Οι δηλώσεις του ανέδειξαν την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση, όπου η συνεχιζόμενη βία έχει αφήσει οικογένειες κατεστραμμένες, με τα παιδιά να συγκαταλέγονται στα πιο πληγέντα θύματα, ενώ οι βασικές ανάγκες γίνονται ολοένα και πιο δυσεύρετες.

Estás son las condiciones de los niños en Gaza-Palestina como consecuencia del genocidio cometido por Israel y el tirano Netanyahu, nunca nos olvidemos de ellos, nunca dejemos de hablar de Palestina por favor 🙏 es necesaria la reconstrucción de Gaza y que vuelva la vida. pic.twitter.com/mXlW9QttLr — El Fantasma (@AlTopeyPunto891) April 9, 2026

Palestinian child Ritaj Rayhan, a 9-year-old third-grade student, was killed by Israeli army fire while inside a tent classroom at Abu Ubaida bin al-Jarrah School in northern Gaza earlier Thursday https://t.co/j6JaMmBqRK pic.twitter.com/ATyM1rn0RJ — Anadolu English (@anadoluagency) April 10, 2026

Οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας προειδοποιούν ότι, πέρα από τις απώλειες ζωών, χιλιάδες ακόμη άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον εκτοπισμό, το ψυχολογικό τραύμα και σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και ιατρική περίθαλψη. Τα νοσοκομεία παραμένουν υπερφορτωμένα, ενώ η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια περιορίζεται λόγω της συνεχιζόμενης αστάθειας.

Ten minutes. That was all it took. 1,530 dead. 4,812 wounded. 130 children gone. Doctors killed. Hospitals shut down. When even medics and emergency rooms become targets the word defense loses all meaning. This is slaughter by another name.#WorldNews #HumanRights pic.twitter.com/k9ts2Ab2je — Mr. Gerald Wayne (@geraldwayne) April 10, 2026

Israel kills five Palestinians, including third-grade student Ritaj Rayhan, and wounds several others in its attacks across Gaza in new violation of ceasefire https://t.co/LpJLqBVhvm — TRT World (@trtworld) April 10, 2026

These are the names of Palestinian babies (0–1 year old) k.lled by “Israel” in Gaza last year. Take some time off and read them all. Unfortunately, we’ve also normalised the deaths of Palestinians. Don’t forget, none of these children lived long enough to say “mom.” pic.twitter.com/NAl1h3qWLW — Shagufta Hassan Sayeed (@CoachShagufta_) April 7, 2026

Πόσα παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα – Τα διαθέσιμα στοιχεία

–Τα ακριβή στοιχεία για τα παιδιά-θύματα παραμένουν δύσκολο να επιβεβαιωθούν πλήρως λόγω των συνθηκών πολέμου. Ωστόσο, διεθνείς οργανισμοί και έρευνες δίνουν μια εικόνα της κλίμακας:

-Σύμφωνα με τη Save the Children, μέχρι το 2025 είχαν σκοτωθεί πάνω από 20.000 παιδιά στη Γάζα μέσα σε περίπου δύο χρόνια πολέμου.

-Στοιχεία της UNICEF αναφέρουν ότι περισσότερα από 50.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί συνολικά στη σύγκρουση.

Καταγραφές δείχνουν ότι μόνο μέχρι τα μέσα του 2025 είχαν ταυτοποιηθεί πάνω από 18.000 νεκρά παιδιά ονομαστικά.

Παράλληλα, νεότερα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι οι απώλειες συνεχίζονται ακόμη και μετά από περιόδους εκεχειρίας, με δεκάδες έως εκατοντάδες παιδιά να χάνουν τη ζωή τους σε σύντομα χρονικά διαστήματα.

Ανάλυση: Μια «χαμένη γενιά» μέσα σε συνθήκες πολέμου

Αναλυτές και ανθρωπιστικοί οργανισμοί προειδοποιούν ότι η κατάσταση στη Γάζα δεν αποτελεί μόνο μια άμεση ανθρωπιστική κρίση, αλλά και μια μακροπρόθεσμη κοινωνική καταστροφή. Η εκτεταμένη απώλεια παιδιών, σε συνδυασμό με τον εκτοπισμό, την έλλειψη εκπαίδευσης και το βαθύ ψυχολογικό τραύμα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια «χαμένη γενιά». Οι υποδομές υγείας και παιδείας έχουν σχεδόν καταρρεύσει, ενώ η πρόσβαση σε βασικά αγαθά παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.

Όπως επισημαίνουν οργανώσεις όπως η UNICEF, ακόμη και όταν μειώνεται η ένταση των συγκρούσεων, «η επιβίωση παραμένει υπό όρους», με τα παιδιά να συνεχίζουν να ζουν σε ένα περιβάλλον διαρκούς κινδύνου και αβεβαιότητας.