Μια από τις πιο ανθρώπινες, συγκινητικές και φορτισμένες στιγμές εκτυλίχθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, όταν ο 11χρονος Ρόμαν Ολεξίβ από την Ουκρανία, στάθηκε μπροστά στο ακροατήριο για να αφηγηθεί την προσωπική του ιστορία. Μία ιστορία από τον πόλεμο, που έχει χαραχτεί βαθιά στην ψυχή του.

Ο Ρόμαν μίλησε κατά την διάρκεια παρουσίασης ντοκιμαντέρ για τα παιδιά της Ουκρανίας, με σκοπό να ζητήσει από τους Ευρωπαίους να μην εγκαταλείψουν τη χώρα του. Τα λόγια του ήταν τόσο φορτισμένα, που η διερμηνέας δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και με τον λαιμό κλεισμένο από τους λυγμούς, σταμάτησε να μεταφράζει. Ένας συνάδελφός της χρειάστηκε να παρέμβει για να συνεχιστεί η διαδικασία.

💔 Interpreter breaks down in the European Parliament while translating for 11-year-old Ukrainian boy The child, who was badly injured, recalled how he and his mother came under a Russian strike in Vinnytsia. “It was the last time I saw my mother and could say goodbye to her,”… pic.twitter.com/HeB9DIUzrG — NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2025

Στις 14 Ιουλίου του 2022, μια ρωσική επίθεση σε νοσοκομείο στη Βίνιτσα, στέρησε από τον Ρόμαν τη μητέρα του και προκάλεσε στον ίδιο σοβαρά εγκαύματα. «Εκείνη ήταν η τελευταία φορά που την είδα… που μπόρεσα να της κρατήσω το χέρι και να της πω αντίο», είπε συγκλονίζοντας την αίθουσα.

Ο μικρός Ρόμαν έχει υποβληθεί σε 36 χειρουργεία

Παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει, ο μικρός μαχητής της ζωής έχει ήδη υποβληθεί σε 36 χειρουργεία και συνεχίζει μια δύσκολη πορεία αποκατάστασης. Κι όμως, με απίστευτη δύναμη, επέστρεψε στο σχολείο, στο χορό και τη μουσική που τόσο αγαπά. Η μαρτυρία του Ρόμαν έγινε σύμβολο ελπίδας, κουράγιου και ανεξάντλητης ανθρώπινης δύναμης και γενναιότητας ψυχής.