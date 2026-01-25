Οι γονείς του Άλεξ Πρέτι, του 37χρονου που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε το Σάββατο από ομοσπονδιακούς πράκτορες στην Μινεάπολη των ΗΠΑ, καταδίκασαν τα «αηδιαστικά ψέματα της κυβέρνησης Τραμπ» για τον γιο τους και απέρριψαν κατηγορηματικά την εκδοχή της για το επεισόδιο. Συγκεκριμένα η οικογένεια του 37χρονου καταγγέλλει παραπληροφόρηση από την κυβέρνηση Τραμπ και περιγράφει έναν άνθρωπο που συμμετείχε σε διαμαρτυρίες χωρίς καμία πρόθεση σύγκρουσης με τις Αρχές.

Alex Jeffrey Pretti, the 37 years old protester from #Minneapolis, was killed by federal officer.

This is happened after Trump have said we’ll strike Iran If Iran kills their protester. pic.twitter.com/fu9RrIg4ZA — Ana Rivera (@WakerNina41981) January 25, 2026

Ζητούν μάλιστα να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τον θάνατο του 37χρονου, λίγες ώρες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του από ομοσπονδιακό αξιωματικό μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη, καταγγέλλοντας ότι κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ παρουσίασαν τον γιο τους ως επικίνδυνο δράστη.

Alex Jeffrey Pretti was born in Illinois. He was a graduate from University of Minnesota, a medical professional employed at US Dept. of Veterans Affairs. An avid outdoor man & dog lover. Zero criminal record.

He was murdered by his Government (ICE) today.#Minneapolis #Minnesota pic.twitter.com/4FWSiQct2R — Resistance (@SiddiqOfficial9) January 25, 2026

«Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Άλεξ δεν κρατάει όπλο»

«Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Άλεξ δεν κρατάει όπλο όταν δέχεται επίθεση από τους δολοφονικούς και άνανδρους τραμπούκους της ICE (σ.σ. της αστυνομίας μετανάστευσης) του Τραμπ. Έχει το τηλέφωνό του στο δεξί χέρι και το αριστερό χέρι είναι υψωμένο πάνω από το κεφάλι του καθώς προσπαθεί να προστατεύσει τη γυναίκα που πράκτορες της ICE είχαν σπρώξει στο έδαφος και της έριχναν σπρέι πιπεριού», ανέφεραν ο Μάικλ και η Σούζαν Πρέτι στο CNN.

Clearer look. I never see the man touch his firearm, and it looks like he’s disarmed before being shot. pic.twitter.com/Jcf1ru4LIc — Rob Doar (@robdoar) January 24, 2026

Τι είχε ανακοινώσει νωρίτερα το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) των ΗΠΑ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι συνοριοφύλακες επιχείρησαν να αφοπλίσουν άνδρα που τους πλησίασε και ένας πράκτορας πυροβόλησε «ευρισκόμενος σε άμυνα» όταν το θύμα «αντιστάθηκε βίαια». Το DHS ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ φωτογραφία ενός πιστολιού που λέει ότι ανήκει στο θύμα, αναφέροντας ότι είχε σκοπό να σκοτώσει μέλη των δυνάμεων της τάξης.

At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here. The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

«Αηδιαστικά ψέματα»

«Τα αηδιαστικά ψέματα που ειπώθηκαν για τον γιο μας από την κυβέρνηση είναι κατακριτέα και σιχαμερά», ανέφεραν οι γονείς του Άλεξ Πρέτι, που δήλωσαν πως είναι «συντετριμμένοι αλλά και πολύ οργισμένοι».

«Η τελευταία του σκέψη και πράξη ήταν να προστατεύσει μια γυναίκα»

«Ο Άλεξ ήταν ένας καλόκαρδος άνθρωπος που νοιαζόταν πολύ για την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και τους Αμερικανούς βετεράνους τους οποίους φρόντιζε ως νοσηλευτής ΜΕΘ στο νοσοκομείο βετεράνων της Μινεάπολης», δήλωσαν. «Ο Άλεξ ήθελε να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς, δεν θα είναι μαζί μας για να διαπιστώσουμε τον αντίκτυπο του. Δεν χρησιμοποιούμε τον χαρακτηρισμό “ήρωας” ελαφρά τη καρδία. Ωστόσο, η τελευταία του σκέψη και πράξη ήταν να προστατεύσει μια γυναίκα», ανέφεραν στο CNN.