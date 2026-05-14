Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Στα χέρια των Ιταλικών Αρχών βρίσκονται το τελευταίο 24ωρο δύο άτομα – μέλη ενός ευρύτερου δικτύου λαθρεμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων σε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Όπως προέκυψε από επιχείρηση που πραγματοποίησε η Αστυνομία Οικονομικού Εγκλήματος της Πάντοβα, το εμπόρευμα, προκειμένου να διακινείται και να περνά απαρατήρητο, δηλωνόταν ως αντισκωριακό έλαιο.

Οι Ιταλοί, έπειτα από πληροφορίες και συντονισμένους ελέγχους, μπλόκαραν το λαθραίο καύσιμο το οποίο ήταν φορτωμένο σε μία νταλίκα στην περιοχή Ταρβίζιο, στα βόρεια της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον αυτοκινητόδρομο Serenissima, λίγο πριν τη διακλάδωση για την Μπολόνια, στο ύψος της εξόδου «Padova Zona Industriale».

Ο οδηγός, ένας άνδρας ουγγρικής υπηκοότητας, όταν ερωτήθηκε σχετικά με το είδος του μεταφερόμενου φορτίου, την προέλευση και τον προορισμό του, απάντησε ότι είχε ξεκινήσει από την Πράγα, κι ότι μετέφερε αντισκωριακό έλαιο που παρελήφθη από αυστριακό διυλιστήριο, με προορισμό την Ελλάδα.

Συνολικά εντοπίστηκαν 27.000 λίτρα λαθραίου προϊόντος, τα οποία και κατασχέθηκαν. Κατασχέθηκε επίσης το όχημα, ενώ οι δύο άνδρες που επέβαιναν σε αυτό, συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα, για το αδίκημα της λαθρεμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι συνεργάσιμοι.

Τα συνοδευτικά έγγραφα του εμπορεύματος, το πιστοποιητικό ανάλυσης που παρουσιάστηκε, και η ασυνήθιστη διαδρομή που ακολούθησε το όχημα, ώθησαν τους αστυνομικούς να εμβαθύνουν στους ελέγχους, κυρίως όσον αφορά τη φύση του μεταφερόμενου προϊόντος.

Οι διαδικασίες δειγματοληψίας και ανάλυσης του εμπορεύματος αποκάλυψαν ότι το προϊόν έχει τα ίδια φυσικά χαρακτηριστικά με το πετρέλαιο κίνησης. Η επιβεβαίωση ήρθε από το Χημικό Εργαστήριο της Υπηρεσίας Τελωνείων της Βενετίας το οποίο, εκτός από το γεγονός ότι διαπίστωσε πως το φορτηγό τροφοδοτούνταν με το ίδιο προϊόν που μετέφερε, εντόπισε στο καύσιμο την παρουσία «τριακετίνης». Πρόκειται για μια ουσία γνωστή για τη σύνθεση των λεγόμενων «Designer Fuels», μειγμάτων που ταξινομούνται ως λιπαντικά έλαια, αλλά έχουν χαρακτηριστικά παρόμοια με το ντίζελ.

Το πετρελαιοειδές προϊόν ήταν αποθηκευμένο σε 27 δοχεία των 1.000 λίτρων το καθένα, και μεταφερόμενο με επικίνδυνες μεθόδους, που δεν τηρούσαν τους κανονισμούς. Οι δύο οδηγοί αντιμετωπίζουν τώρα ποινή φυλάκισης έως και πέντε έτη, καθώς και πρόστιμο που μπορεί να κυμαίνεται από 36.000 έως 180.000 ευρώ.

To modus operandi του κυκλώματος

Όπως εξηγεί ανώτατος Ιταλός αξιωματικός στο Zougla.gr, που έχει γνώση της υπόθεσης, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση για να φτάσει μια νταλίκα από την Τσεχία στην Ελλάδα, έχει δύο επιλογές: δηλαδή, οδικώς, είτε μέσω Βαλκανίων, περνώντας από χώρες εκτός ΕΕ, με αυστηρά τελωνεία, είτε μέσω Ιταλίας.

Οι συγκεκριμένοι λαθρέμποροι φέρεται πως επιλέγουν τη διαδρομή Τσεχία, Αυστρία, Ιταλία οδικώς, και στη συνέχεια από τα λιμάνια της Ανκόνα, του Μπάρι ή του Πρίντεζι, το λαθραίο καύσιμο μπαίνει στην Ελλάδα, με πλοίο.

Επειδή όλη η διαδρομή θεωρείται εσωτερική μεταφορά εντός ΕΕ, ποντάρουν πως οι έλεγχοι στα λιμάνια της Ελλάδας είναι συνήθως δειγματοληπτικοί, και βασίζονται στα χαρτιά. Οι δράστες επίσης ποντάρουν στο ότι κανείς στην Ιταλία δεν θα ανοίξει το βυτίο, αφού το φορτίο απλώς ταξιδεύει προς άλλη χώρα της ΕΕ.

Το λαθραίο λοιπόν πετρέλαιο αγοράζεται σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή, δηλαδή ως απλό χημικό λάδι, χωρίς φόρους από την Τσεχία. Ο στόχος είναι να φτάσει στην Ελλάδα, όπου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και ο ΦΠΑ στα καύσιμα είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Μόλις η νταλίκα φτάσει στην Ελλάδα, το λαθραίο προϊόν ξεφορτώνεται σε κρυφές αποθήκες, περνάει από φιλτράρισμα, αν έχει νοθευτεί, και διοχετεύεται σε πρατήρια ως κανονικό ντίζελ κίνησης. Το κέρδος από τους διαφυγόντες φόρους για μία μόνο νταλίκα, αγγίζει ή ξεπερνά τις 35.000 ευρώ.

Ο ίδιος ανέφερε πως η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να χαρτογραφηθεί πλήρως το δίκτυο, ενώ δεν απέκλεισε και την εμπλοκή επιπλέον ατόμων, καθώς και εταιρειών, στην Ελλάδα.