Η πόλη της Νάπολης έγινε επίσημα 2.500 ετών. Η επιτροπή εορτασμού της πόλης διοργάνωσε μια σειρά εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και σε διάφορες τοποθεσίες, με τίτλο «Χρόνια πολλά Νεάπολη».

Σύμφωνα με τον δήμο της πόλης, η 21η Δεκεμβρίου του 2025 είναι η επίσημη ημερομηνία που σηματοδοτεί την επέτειο από τα 2.500 χρόνια από την ίδρυση της πόλης. Αυτή η συμβολική ημερομηνία σηματοδοτεί τη γέννησή της το 475 π.Χ..

Ωστόσο, η ναπολιτάνικη προέλευση είναι σχεδόν σίγουρα παλαιότερη. Μια ιστορία που, εκτείνεται σχεδόν 3.000 χρόνια πίσω.