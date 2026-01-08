Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σοβαρά επεισόδια σημειώνονται στη Μινεάπολη, όπου διαδηλωτές ήρθαν αντιμέτωποι με τις δυνάμεις ασφαλείας μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ, από Πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

🚨 BREAKING: CLASHES are underway as leftists attempt to BLOCK DHS agents from leaving their facility in Minneapolis President Trump should federalize the National Guard. Take them from Tim Walz. Before this gets INCREDIBLY dangerous. pic.twitter.com/8BWfN3CQ1C — Nick Sortor (@nicksortor) January 8, 2026

Δήμαρχος Μινεάπολις: «Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί κάτι τέτοιο»

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Δημοκρατικός Δήμαρχος της πόλης, Τζέικομπ Φρέι, αμφισβήτησε ευθέως την επίσημη εκδοχή της ICE, χαρακτηρίζοντάς την «ανοησίες», επικαλούμενος κυρίως τα βίντεο του περιστατικού που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως. Όπως υπογράμμισε, από τα διαθέσιμα οπτικά ντοκουμέντα δεν προκύπτει ότι η οδηγός συνιστούσε απειλή για οποιονδήποτε.

Ο Φρέι δήλωσε ότι οι τοπικές Αρχές «φοβούνταν πως ήταν θέμα χρόνου να συμβεί κάτι τέτοιο» από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις της ICE στην πόλη, στέλνοντας παράλληλα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους Ομοσπονδιακούς Πράκτορες: «να φύγουν από τη Μινεάπολη».

Κυβερνήτης Μινεσότα: «Θα κινητοποιήσω την Εθνοφρουρά για να προστατέψω τους πολίτες μας»

Από την πλευρά του, ο Δημοκρατικός Κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς (ο οποίος ήταν υποψήφιος αντιπρόεδρος στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024), κάλεσε τους πολίτες να μην αποδέχονται άκριτα τις επίσημες ανακοινώσεις. «Έχω δει το βίντεο. Μην πιστεύετε τη μηχανή προπαγάνδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυβερνήτης κάλεσε ευθέως την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να αποσύρει την παρουσία της από τη Μινεσότα, δηλώνοντας: «Προς τον Ντόναλντ Τραμπ και την Κρίστι Νόεμ, έχετε κάνει αρκετά».

Όταν ρωτήθηκε αν η Εθνοφρουρά θα μπορούσε να αναπτυχθεί εναντίον ομοσπονδιακών Πρακτόρων, ο Γουόλζ απέφυγε να απαντήσει άμεσα, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη θα έχει ως αποκλειστικό στόχο την προστασία των κατοίκων της Μινεσότα: «Ό,τι κι αν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε, είτε είναι μια φυσική καταστροφή, είτε μια παγκόσμια πανδημία, είτε, σε αυτή την περίπτωση, ένας αδίστακτος ομοσπονδιακός Πράκτορας. Δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά.

Στηρίζουν την ICE οι Ρεπουμπλικάνοι

Οι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου έσπευσαν, για ακόμη μία φορά, να καλύψουν πολιτικά τον Ντόναλντ Τραμπ, υιοθετώντας σχεδόν αυτούσια την εκδοχή των γεγονότων που προώθησε ο ίδιος και βαφτίζοντας τους πυροβολισμούς «αυτοάμυνα». Παράλληλα, επιχείρησαν να μεταθέσουν τις ευθύνες στους Δημοκρατικούς, κατηγορώντας τους για μια ρητορική που, όπως ισχυρίστηκαν, δήθεν ενθαρρύνει τη βία, αποσιωπώντας τον ρόλο της ίδιας της Κυβέρνησης στην κλιμάκωση των εντάσεων.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα επιχείρησε να επιτεθεί στον Πράκτορα, υιοθετώντας πλήρως το αφήγημα περί «απειλής».

«Μία από αυτές τις βίαιες ταραχοποιούς μετέτρεψε το όχημά της σε όπλο, επιχειρώντας να πατήσει τους αστυνομικούς μας με πρόθεση να τους σκοτώσει, μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας», δήλωσε η ΜακΛάφλιν.

«Ένας αξιωματικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, για τη ζωή των συναδέλφων του και για την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε αμυντικά».

Στο ίδιο επιθετικό πλαίσιο, η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ έσπευσε να χαρακτηρίσει το θύμα «εγχώριο τρομοκράτη», προτού ολοκληρωθεί οποιαδήποτε ανεξάρτητη έρευνα, υιοθετώντας τη ρητορική ποινικοποίησης που χαρακτηρίζει συνολικά τη μεταναστευτική πολιτική της Κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τομ Έμερ εξέφρασε χωρίς επιφυλάξεις την υποστήριξή του στον αξιωματικό της ICE, επαναλαμβάνοντας τα γνωστά επιχειρήματα περί «ηρωισμού».

«Οι γενναίοι Πράκτορες της ICE ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους για να προστατεύσουν τις κοινότητές μας από επικίνδυνους εγκληματίες», ανέφερε. «Ο Θεός να τους ευλογεί και να τους προστατεύει. Ντροπή στους αιρετούς αξιωματούχους που θέτουν σε κίνδυνο αυτούς τους Πράκτορες, διαδίδοντας ψέματα και ρητορική μίσους».

Σφοδρές αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς – Ζητούν έρευνα

Στον αντίποδα, οι Δημοκρατικοί στο Καπιτώλιο καταδίκασαν τόσο το περιστατικό, όσο και τη συνολική αντίδραση της Κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη θεσμική εκτροπή.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, ζήτησε ευθέως ποινική διερεύνηση του αξιωματικού της ICE που πυροβόλησε τη γυναίκα.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δικαιολογούν αυτή τη δολοφονία», δήλωσε. «Η Υπουργός Κρίστι Νόεμ είναι μια αδιόρθωτη ψεύτρα και στερείται κάθε αξιοπιστίας. Ο μασκοφόρος Πράκτορας της ICE που πάτησε τη σκανδάλη πρέπει να διερευνηθεί ποινικά στο έπακρο του Νόμου, για το ότι ενήργησε με διεφθαρμένη αδιαφορία απέναντι στην ανθρώπινη ζωή».

Παράλληλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέλη του Κογκρέσου, όπως ο Έρικ Σουάλγουελ, έκαναν λόγο για «δολοφονία» και απαίτησαν να αποδοθούν ευθύνες στους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους που εμπλέκονται στο περιστατικό.

Οι Δημοκρατικοί της Μινεσότα προειδοποίησαν ότι η επιθετική εκστρατεία επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής στις Δίδυμες Πόλεις, που έχει εξαπολυθεί κατ’ εντολή του Λευκού Οίκου, έχει οδηγήσει σε εκρηκτική κλιμάκωση των εντάσεων.

«Εδώ και εβδομάδες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει εντολή στους Πράκτορες της ICE και του DHS να εφαρμόζουν φυλετικά προφίλ και να συλλαμβάνουν κατοίκους της Μινεσότα στα σπίτια τους, στους χώρους εργασίας τους και στους δρόμους μας», δήλωσε η Δημοκρατική βουλευτής Μπέτι ΜακΚόλουμ, επισημαίνοντας ότι περισσότεροι από 2.000 Ομοσπονδιακοί Πράκτορες Μετανάστευσης έχουν αναπτυχθεί στην πολιτεία.

«Οι απερίσκεπτες και επικίνδυνες μεταναστευτικές πολιτικές του Τραμπ όχι μόνο αποτυγχάνουν να μας κάνουν ασφαλέστερους, αλλά δημιουργούν τις συνθήκες για τραγωδίες», πρόσθεσε. «Σήμερα, στη Μινεάπολη, αυτές οι πολιτικές κατέληξαν στο να πυροβοληθεί θανάσιμα μια γυναίκα στο κεφάλι από έναν μασκοφόρο Ομοσπονδιακό Πράκτορα».

Η Δημοκρατική Γερουσιαστής Τίνα Σμιθ δήλωσε ότι η γυναίκα που σκοτώθηκε από πυρά αξιωματικού της ICE ήταν Αμερικανίδα πολίτης, υπονομεύοντας ευθέως το αφήγημα της Κυβέρνησης περί «επικίνδυνων άλλων», και κάλεσε την ICE να αποχωρήσει από τη Μινεσότα.

Η Δημοκρατική βουλευτής Ιλχάν Ομάρ, η πρώτη Σομαλοαμερικανίδα που εξελέγη στο Κογκρέσο και εκπρόσωπος της περιφέρειας όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, αποκάλυψε ότι η γυναίκα ήταν νομική παρατηρήτρια — ένα ουδέτερο τρίτο πρόσωπο που παρίσταται σε διαμαρτυρίες για να παρακολουθεί και να καταγράφει τη συμπεριφορά των αρχών απέναντι στους διαδηλωτές.

«Οι ενέργειες της ICE σήμερα ήταν απαράδεκτες και απολύτως κατακριτέες», δήλωσε.

Πρακτικές του DHS και σύγκρουση για τον προϋπολογισμό

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει ενισχυθεί με δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο του περσινού πακέτου φορολογικών περικοπών και δαπανών που ψήφισαν οι Ρεπουμπλικάνοι, δίνοντας στην Κυβέρνηση Τραμπ τα μέσα για μαζική επέκταση της επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής. Τα κονδύλια αυτά αξιοποιούνται για προσλήψεις χιλιάδων Πρακτόρων της ICE, καθώς και για μαζικές κρατήσεις και απελάσεις.

Στις 3 Ιανουαρίου, η ICE ανακοίνωσε την πρόσληψη 12.000 νέων αξιωματικών, εκτοξεύοντας τον αριθμό των Πρακτόρων της από 10.000 σε 22.000, σε μια διαδικασία που, σύμφωνα με Δημοκρατικούς, έγινε εις βάρος της εκπαίδευσης και της εποπτείας.

Ο Δημοκρατικός Γερουσιαστής Κρις Μέρφι προειδοποίησε ότι «οι Δημοκρατικοί δεν μπορούν να ψηφίσουν έναν προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας που δεν βάζει φρένο στην ανεξέλεγκτη ανομία αυτού του οργανισμού».

Ο Γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ σημείωσε ότι οι επιθετικές πρακτικές του DHS οδηγούν αναπόφευκτα σε περισσότερες τραγωδίες.

«Όλα δείχνουν ότι τα κριτήρια πρόσληψης έχουν χαλαρώσει επικίνδυνα, η εκπαίδευση είναι ανεπαρκής και οι εσωτερικοί έλεγχοι υποτυπώδεις», ανέφερε. «Έτσι, Πράκτορες δρουν χωρίς ουσιαστική εποπτεία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός Νόμου».

Ο Γερουσιαστής της Αριζόνα Ρούμπεν Γκαλέγκο κατονόμασε ευθέως τον αναπληρωτή Προσωπάρχη του Λευκού Οίκου και αρχιτέκτονα της μεταναστευτικής πολιτικής, Στίβεν Μίλερ.

«Αυτό που συνέβη είναι ντροπή και απαιτεί άμεση έρευνα», έγραψε. «Είναι ξεκάθαρο ότι ο συγκεκριμένος Πράκτορας δεν είχε την κατάλληλη εκπαίδευση και αυτό είναι άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής επιλογής του Στίβεν Μίλερ να προσλαμβάνει μαζικά Πράκτορες, αδιαφορώντας για τις συνέπειες».

Με πληροφορίες από: CBS News – Minnesota Reformer – Fox 9