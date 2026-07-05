Σε μία από τις πιο κρίσιμες καμπές του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, ο οποίος διανύει πλέον το πέμπτο έτος του (4,5 χρόνια από την εισβολή του 2022), ο Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα πρωτοφανές κύμα εσωτερικής πίεσης και αναστάτωσης, οικονομικής αιμορραγίας και στρατιωτικής στασιμότητας.

Η στρατηγική επιλογή του Κιέβου να μεταφέρει τον πόλεμο στην «καρδιά» της ρωσικής ενεργειακής υποδομής φαίνεται πως αποδίδει καρπούς, προκαλώντας τριγμούς στο Κρεμλίνο και ωθώντας τους σκληροπυρηνικούς της Μόσχας να εισηγούνται ακόμη και τη χρήση πυρηνικών όπλων.

Το ενεργειακό «στραγγάλισμα» και το χάος στα βενζινάδικα

Η πρόσφατη έγκριση από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιας εντατικής εκστρατείας με drones, διάρκειας 40 ημερών, με στόχο να αναγκάσει τη Ρωσία σε τερματισμό του πολέμου, έχει επιφέρει καίρια πλήγματα. Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου του 2026, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν 11 ρωσικά διυλιστήρια, καθώς και στρατιωτικά εργοστάσια και κόμβους εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μεταξύ αυτών, το τεράστιο διυλιστήριο της Ουφά, βασικός παραγωγός λιπαντικών της χώρας, επλήγη για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα. Επιπλέον, το Κίεβο έχει καταφέρει να καταστρέψει πάνω από 70 ρωσικά συστήματα αεράμυνας, απώλειες που θα χρειαστούν χρόνια για να αναπληρωθούν.

Οι συνέπειες στο εσωτερικό της Ρωσίας είναι δραματικές. Τουλάχιστον 56 ρωσικές περιφέρειες έχουν επιβάλει περιορισμούς στα καύσιμα, ενώ στις πλατφόρμες αναζήτησης (Yandex), οι οδηγίες για το «πώς να αδειάσεις καύσιμα από ξένο ντεπόζιτο» εκτινάχθηκαν από 697 σε πάνω από 9.300 μέσα σε έναν μήνα.

Βίντεο δείχνουν πολίτες να πιάνονται στα χέρια σε ουρές βενζινάδικων στη Μόσχα και το Σερόφ, ενώ influencers ξεσπούν σε κλάματα στο διαδίκτυο λόγω των ελλείψεων.

Ο ίδιος ο 73χρονος Ρώσος Πρόεδρος αναγκάστηκε για πρώτη φορά να παραδεχτεί δημόσια «κάποιες ελλείψεις» στα καύσιμα, αν και έσπευσε να τις χαρακτηρίσει «μη κρίσιμες».

Δείτε βίντεο από καβγάδες που ξέσπασαν μεταξύ Ρώσων πολιτών για τα καύσιμα:

Η Κριμαία σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και η πυρηνική απειλή

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα εκρηκτική στην προσαρτημένη Κριμαία, η οποία αποτελεί το προγεφύρωμα της εισβολής του 2022 και φέρει τεράστιο συμβολικό βάρος για τον Πούτιν. Οι Αρχές κήρυξαν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο τουρισμός έχει καταρρεύσει και τα αποθέματα καυσίμων επαρκούν μόλις για «λίγες ημέρες».

Μοναδικός δίαυλος ανεφοδιασμού παραμένει η μήκους 12 μιλίων Γέφυρα της Κριμαίας. Αναλυτές εκτιμούν ότι ένα νέο, οριστικό πλήγμα στη γέφυρα αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει το «σημείο μηδέν» για τον Πούτιν, εκλαμβάνοντας το ως απειλή για την εδαφική ακεραιότητα της Ρωσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ανεξάρτητου ρωσικού μέσου The Bell, εντός του Κρεμλίνου κερδίζει έδαφος η ιδέα ενός τακτικού πυρηνικού πλήγματος. Ο στρατιωτικός εμπειρογνώμονας Γιούρι Κνούτοφ κάλεσε ανοιχτά για χρήση πυρηνικών χαμηλής ισχύος στο μέτωπο, ενώ ο Σεργκέι Καραγκάνοφ, πρώην σύμβουλος του Πούτιν, εισηγήθηκε «περιορισμένα» πυρηνικά πλήγματα, ακόμη και κατά ευρωπαϊκών κρατών που στηρίζουν το Κίεβο.

«Ρωγμές» στις ρωσικές ελίτ και την κοινή γνώμη

Για πρώτη φορά, κορυφαία στελέχη του ρωσικού συστήματος σπάνε τη γραμμή σιωπής. Ο Γκερμάν Γκρεφ, επικεφαλής της κρατικής Sberbank (του μεγαλύτερου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της χώρας), προειδοποίησε δημόσια στην κρατική τηλεόραση ότι η οικονομία έχει «υπερθερμανθεί» εξαιτίας των υπέρογκων στρατιωτικών δαπανών, των υψηλών επιτοκίων, του πληθωρισμού και των ελλείψεων, ζητώντας την άμεση λήξη των εχθροπραξιών.

Την ίδια στιγμή, η λαϊκή δυσαρέσκεια αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Το 81% των Ρώσων επιθυμεί πλέον τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελέτης Συγκρούσεων. Παράλληλα, το ποσοστό εμπιστοσύνης προς τον Πούτιν υποχώρησε στο 69% (από 82% πέρυσι), καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από το Κρεμλίνο ινστιτούτο FOM.

Βίντεο από ουκρανική επίθεση σε διυλιστήριο της Ρωσίας:

Στρατιωτική καθίζηση και εσωτερική καταστολή

Στο πεδίο των μαχών, η εαρινή-θερινή επίθεση της Ρωσίας για το 2026 απέτυχε να σημειώσει σημαντικά κέρδη, με τον ρυθμό προέλασης των ρωσικών δυνάμεων τον Ιούνιο να αποτελεί κλάσμα του αντίστοιχου περσινού.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), οι ρωσικές απώλειες είναι εφιαλτικές: 400.000 έως 450.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους (επί συνόλου 1,4 εκατομμυρίου απωλειών, συμπεριλαμβανομένων τραυματιών και αγνοουμένων). Οι αμερικανικές υπηρεσίες σημειώνουν ότι οι ρωσικοί θάνατοι στην Ουκρανία είναι τετραπλάσιοι από όλες τις απώλειες των ΗΠΑ σε όλους τους πολέμους μεταπολεμικά.

Η Ουκρανία μετρά, από την πλευρά της, 125.000 έως 150.000 νεκρούς (επί συνόλου 525.000-625.000 απωλειών), με την αναλογία απωλειών στο πρώτο μισό του 2026 να διαμορφώνεται στο 8 προς 1 υπέρ της Ουκρανίας.

Η πίεση μεταφέρεται και στο εσωτερικό του στρατεύματος. Πρόσφατα, ο βετεράνος Αλεξάντερ Λούνιν συνελήφθη αφού δημοσίευσε βίντεο (με 12 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες) στο οποίο κατηγορούσε Ρώσους διοικητές για βασανισμούς και δολοφονίες στρατιωτών που αρνούνταν να εκτελέσουν «διαταγές αυτοκτονίας», απειλώντας με στρατιωτική πορεία προς το Κρεμλίνο, μια υπενθύμιση της ανταρσίας του Πριγκόζιν πριν από ακριβώς τρία χρόνια.

Το αδιέξοδο και η εκτίμηση των ειδικών

Παρά την κρίση και τις προβλέψεις του περιοδικού Forbes ότι ο Πούτιν έχει πλέον μόλις τρία χρόνια διοίκησης προτού ανατραπεί, η Μόσχα δείχνει να εμμένει στις σκληρές θέσεις του 2024, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια.

Μιλώντας στη Daily Mail, ο Κιρ Τζάιλς, ειδικός σε θέματα Ρωσίας από το think tank Chatham House, υπογράμμισε: «Η Ουκρανία έχει ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων στον πόλεμο. Δεν είναι πλέον ο παθητικός σάκος του μποξ που δέχεται τα ρωσικά χτυπήματα. Αυτό ασκεί τεράστια πίεση στον Πούτιν, ακριβώς όπως προέβλεπε η μακροπρόθεσμη ουκρανική στρατηγική».

Ο ίδιος πάντως υποβάθμισε τις πυρηνικές απειλές των σκληροπυρηνικών, χαρακτηρίζοντάς τις «ανοησίες» που σκοπεύουν να τρομάξουν τη Δύση, καταλήγοντας πως ο χρόνος για τη Ρωσία τελειώνει και η συνέχιση της δυτικής στήριξης προς το Κίεβο είναι πιο επιβεβλημένη από ποτέ.