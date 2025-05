Ηφαίστειο στις κεντρικές Φιλιππίνες εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας χθες βράδυ (ώρα Ελλάδας), εκτοξεύοντας γκρίζα τέφρα σε ύψος χιλιομέτρων και σκορπίζοντας ηφαιστειακά αναβλήματα.

Το Κανλάον, ένα από τα 24 ενεργά ηφαίστεια στο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, είχε επίσης εισέλθει σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας τον Απρίλιο.

Kanlaon volcano in the Philippines has had an explosive eruption. Not sure if it’s still ongoing. Waiting for more information. pic.twitter.com/zivzbr6OdJ

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 12, 2025