Ένας άνδρας που εκσφενδονίστηκε σε ύψος δύο μέτρων και τραυματίστηκε από έναν εξοργισμένο βίσονα στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone, ταυτοποιήθηκε ως ηγετικό στέλεχος της τοπικής κοινότητας στην πολιτεία της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τους New York Times, πρόκειται για τον Καρλ ΜακΝτάνιελ από το Μπόθελ. Ο ηλικιωμένος δέχτηκε την επίθεση από το αναστατωμένο ζώο στο Bridge Bay Compound, κοντά στη λίμνη Yellowstone, το βράδυ της Παρασκευής γύρω στις 20:30.

Η τρομακτική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, που έγινε viral, δείχνοντας τον βίσονα να εκνευρίζεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να επιτίθεται στον ΜακΝτάνιελ, ο οποίος διανύει τη δεκαετία των 60.

Δείτε το βίντεο:

Μόλις το ζώο έφτασε τον άνδρα, τον κάρφωσε με το ένα του κέρατο και τον πέταξε βίαια στον αέρα. Από την ξαφνική επίθεση, ο ΜακΝτάνιελ υπέστη αρκετά κατάγματα.

Ο ΜακΝτάνιελ είναι ιδιαίτερα γνωστός για την προσφορά του στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, έχοντας διατελέσει επίτροπος στις υπηρεσίες υδάτων και πάρκων της Columbia Valley, καθώς και σε άλλα συμβούλια, σύμφωνα με το Cascadia Daily News.

Ζει στο Κένταλ εδώ και 25 χρόνια και περιγράφεται ως ένας «Καλός Σαμαρείτης» που, όταν χρειάζεται, ντύνεται ακόμη και Άγιος Βασίλης για τα παιδιά.

Ο Μάικ ΜακΛάουντ, ένας φωτογράφος από τη Μοντάνα που βρισκόταν στο σημείο, εξήγησε ότι ο βίσονας περιπλανιόταν στο κάμπινγκ και είχε ήδη επιτεθεί σε άλλους κατασκηνωτές, ανάμεσά τους και σε μια παρέα εφήβων που κατάφεραν να διαφύγουν.

Η κατάσταση άρχισε να περιπλέκεται όταν ο ΜακΝτάνιελ έφτασε στο σημείο με το ημιφορτηγό του, μαζί με τον εγγονό του, και άρχισε να βγάζει φωτογραφίες. Αν και προσπάθησαν να απομακρυνθούν γρήγορα βλέποντας την επιθετικότητα του ζώου, ο βίσονας άρχισε να τους καταδιώκει ανάμεσα στα δέντρα. Ο εγγονός ξέφυγε, αλλά ο παππούς δεν στάθηκε τόσο τυχερός.

Ακόμα και μετά το χτύπημα, ο βίσονας στάθηκε πάνω από τον τραυματισμένο άνδρα δείχνοντας εξαιρετικά επιθετική συμπεριφορά. Ο φωτογράφος ΜακΛάουντ έτρεξε προς το μέρος τους φωνάζοντας και κουνώντας τα χέρια του για να αποσπάσει την προσοχή του ζώου. Με τη βοήθεια και άλλων παρευρισκόμενων, ο βίσονας τελικά απομακρύνθηκε.

Το ασθενοφόρο του πάρκου έφτασε μετά από 10 λεπτά. Παρά τα σοβαρά του τραύματα και τους έντονους πόνους στο πόδι, ο ΜακΝτάνιελ είχε τις αισθήσεις του και διατηρούσε το χιούμορ και την καλή του διάθεση.

Αν και οι κανονισμοί του πάρκου επιβάλλουν στους επισκέπτες να κρατούν απόσταση τουλάχιστον 23 μέτρων από τους βίσονες, ο ΜακΛάουντ τόνισε ότι ο ΜακΝτάνιελ και ο εγγονός του κρατούσαν αποστάσεις ασφαλείας και δεν προκάλεσαν το ζώο.

Η επίθεση σημειώθηκε κατά την ετήσια περίοδο αναπαραγωγής των βισόνων (Ιούνιος – Σεπτέμβριος), μια περίοδο κατά την οποία τα αρσενικά είναι ιδιαίτερα επιθετικά λόγω των υψηλών επιπέδων ενέργειας και των μαχών για κυριαρχία.