Οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αεροπορικοί βομβαρδισμοί που απέδωσαν στις ΗΠΑ στην πρωτεύουσα Σαναά είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 30, εν μέσω σχεδόν καθημερινών αμερικανικών πληγμάτων.

