Οι αντάρτες Χούθι ανέφεραν χθες (17/11) ότι 14 άμαχοι σκοτώθηκαν κι άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε πλήγματα που αποδίδονται στον στρατιωτικό συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ο οποίος στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, τα πλήγματα είχαν στόχο ένα εργοστάσιο στα βόρεια της Χοντέιντα, μιας παράκτιας πόλης που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Χούθι.

Οι δυνάμεις των Χούθι έχουν προωθηθεί και βρίσκονται πλέον σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από το Άντεν, στο νότιο τμήμα της Υεμένης, όπου έχει καταφύγει η κυβέρνηση της χώρας μετά την κατάληψη της πρωτεύουσας Σαναά από τους φιλοϊρανούς αντάρτες το 2014.

Το προσκείμενο στους Χούθι τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah μετέδωσε πως μια ομάδα αποναρκοθέτησης δέχθηκε επίθεση στην επαρχία Σαάντα (βόρεια), με απολογισμό τέσσερις νεκρούς. Το πρακτορείο ειδήσεων Saba ανέφερε επίσης ότι δύο άμαχοι σκοτώθηκαν σε άλλο πλήγμα στην ίδια περιοχή.

Στη Σαναά, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφερε πλήγμα σε εργοστάσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Saba από τοπικούς αξιωματούχους, 16 άμαχοι τραυματίστηκαν και το κτήριο καταστράφηκε.

Το 2022 ο συνασπισμός που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης και οι Χούθι υπέγραψαν συμφωνία εκεχειρίας, χάρη στην οποία είχαν σταματήσει σε μεγάλο βαθμό οι εχθροπραξίες.

Ωστόσο, με φόντο την περιφερειακή ανάφλεξη, οι εχθροπραξίες αναζωπυρώθηκαν τον Ιούλιο και σταδιακά κλιμακώθηκαν. Έκτοτε, τουλάχιστον 1.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 300.000 κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.