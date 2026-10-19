Πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν κατά στρατοπέδου των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης, σε πλήγματα τα οποία αποδίδονται στους Χούθι, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων σήμερα στην κεντρική Υεμένη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κυβερνητικός αξιωματούχος.

«Ο απολογισμός αυξήθηκε σε τουλάχιστον 50 νεκρούς, με περισσότερους από 100 τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο Φαχάντ αλ-Χαλίφι , αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Σάμπουα, κάνοντας λόγο για νοσοκομεία που έχουν κατακλυστεί από θύματα των πληγμάτων αυτών.