Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Παρασκευή επιδρομή εναντίον θέσεων των Χούθι στην Υεμένη, βάζοντας στο στόχαστρό τους δύο πυραύλους που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι «στις 3:55 μ.μ. (τοπική ώρα) τρομοκράτες Χούθι εκτόξευσαν από την Υεμένη δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του πλοίου M/V Propel Fortune υπό σημαία Σιγκαπούρης», το οποίο έπλεε στον Κόλπο του Άντεν. Σύμφωνα με τη CENTCOM, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές.

March 8 Red Sea Update

At approximately 9:50 a.m. (Sanaa time), United States Central Command conducted a self-defense strike against two Iranian-backed Houthi terrorists’ truck-mounted anti-ship missiles in Houthi-controlled areas of Yemen.

At approximately 3:55 p.m. (Sanaa… pic.twitter.com/hVqCB6Byfp

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 9, 2024