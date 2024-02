Δύο απόπειρες επίθεσης σε πλοίο με ελληνική σημαία επιχείρησαν οι Χούθι τη Δευτέρα (19/2), ανατολικά του κόλπου Άντεν της Υεμένης.

Πρόκειται για το Sea Champion, το οποίο είναι bulk carrier και μεταφέρει σιτηρά. Το συγκεκριμένο πλοίο πραγματοποιούσε το προγραμματισμένο του δρομολόγιο από Αργεντινή προς Άντεν.

Μέσα στο πλοίο βρίσκονται 23 μέλη, εκ των οποίων οι πέντε είναι Έλληνες.

UKMTO reports another incident in the

gulf of Aden

An explosion “was heard in close proximity to the vessel” pic.twitter.com/l6nr0ZBScP

— deeeeeee (@revolutionaryem) February 19, 2024