Ένας ναυτικός τραυματίστηκε σοβαρά κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν χθες Πέμπτη οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εναντίον ουκρανικού πλοίου στον Κόλπο του Άντεν, ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Το ουκρανικής ιδιοκτησίας M/V Verbena, υπό σημαία Παλάου, επλήγη από δύο πυραύλους που προκάλεσαν πυρκαγιά στο πλοίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM.

Houthis Strike M/V Verbena in Gulf of Aden, USS Philippine Sea Medically Evacuates Injured Mariner

Today the Iranian-backed Houthis launched two anti-ship cruise missiles (ASCM) into the Gulf of Aden. Both missiles struck M/V Verbena, a Palauan-flagged, Ukrainian-owned,… pic.twitter.com/wEs1X9X3MZ

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 13, 2024

