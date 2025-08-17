To Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση σε σταθμό παραγωγής ενέργειας, νότια της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σαναά, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, τουλάχιστον δύο εκρήξεις είχαν ακουστεί νωρίτερα σήμερα στην Σαναά.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει στόχους στην Υεμένη δηλώνοντας ότι οι ενέργειες αυτές γίνονται σε απάντηση στις επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι σε αυτό. Οι αντάρτες Χούθι εξαπολύουν πυραύλους κατά του Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν αναχαιτιστεί, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις τους γίνονται σε υποστήριξη των Παλαιστινίων στη Γάζα.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ισράηλ #Σαναά #Υεμένη