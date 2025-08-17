To Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση σε σταθμό παραγωγής ενέργειας, νότια της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σαναά, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

The Israeli Navy is striking in Yemen, in the Houthis’ area of Sana’a. According to reports, the Haziz power station was hit. pic.twitter.com/vQxm1CSe6f — Israel Unplugged (@UnplugIsrael) August 17, 2025

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, τουλάχιστον δύο εκρήξεις είχαν ακουστεί νωρίτερα σήμερα στην Σαναά.

🇾🇪⭕According to local media outlets, two explosions originated from the Hezyaz Central Generating Station in Southern Sana’a. An unverified image is currently spreading across social media, seeming to showcase a plume of smoke emanating from the station. #Breaking #Yemen https://t.co/t6Q9XZUHNP pic.twitter.com/HGQXkADn3a — גשש צבאי (@tzvai_tracker) August 17, 2025

Το Ισραήλ βομβαρδίζει στόχους στην Υεμένη δηλώνοντας ότι οι ενέργειες αυτές γίνονται σε απάντηση στις επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι σε αυτό. Οι αντάρτες Χούθι εξαπολύουν πυραύλους κατά του Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν αναχαιτιστεί, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις τους γίνονται σε υποστήριξη των Παλαιστινίων στη Γάζα.