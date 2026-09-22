Το πρακτορείο ειδήσεων SABA, που θεωρείται προσκείμενο στο υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά, σύμμαχο του Ιράν, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι βομβαρδισμοί της Πολεμικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας στην πόλη Μόκα, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι, είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άνθρωποι.

«Έξι άμαχοι, ανάμεσά τους δύο παιδιά και γυναίκα, σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ, ανάμεσά τους παιδί και γυναίκα, τραυματίστηκαν σε αεροπορικά πλήγματα της συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία στη Μόκα», μετέδωσε το SABA.

Υπό πίεση, το Ριάντ εξαπολύει καθημερινά βομβαρδισμούς σε περιοχές της Υεμένης ελεγχόμενες από το κίνημα, γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, χωρίς πάντως να έχει αναγκάσει τους μαχητές του να υποχωρήσουν.