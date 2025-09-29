Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey, δήλωσε σήμερα ότι ένα πλοίο μεταφοράς γενικού φορτίου με ολλανδική σημαία, φέρεται να δέχθηκε επίθεση 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της πόλης-λιμάνι Άντεν στην Υεμένη. Η βρετανική υπηρεσία επιχειρήσεων θαλάσσιου εμπορίου UKMTO, δήλωσε επίσης ότι στρατιωτικές αρχές ανέφεραν ότι ένα πλοίο, 128 μίλια ανοικτά του Άντεν, επλήγη από άγνωστο βλήμα και φέρεται να φλέγεται.

Η UKMTO και η Ambrey ανακοίνωσαν ότι έλαβαν αναφορές για καπνό στην περιοχή γύρω από το πλοίο, με την UKMTO να λέει ότι ο καπετάνιος του πλοίου φέρεται να είδε παφλασμό σε απόσταση. Την ώρα της επίθεσης, το πλοίο είχε απενεργοποιημένο το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (automatic identification system, AIS), πρόσθεσε η Ambrey. Το πλοίο είχε τεθεί στο στόχαστρο από τις 23 Σεπτεμβρίου όταν βρισκόταν εν πλω προς το Τζιμπουτί, σύμφωνα με την Ambrey.

Η UKMTO δήλωσε στις 23 Σεπτεμβρίου, πως ένα πλοίο ανέφερε παφλασμό και τον ήχο μιας έκρηξης στην περιοχή γύρω από αυτό, 120 ναυτικά μίλα ανατολικά του Άντεν.

Οι δύο εταιρείες δεν ταυτοποίησαν την πλευρά που φέρει την ευθύνη. Δεν είναι προς το παρόν σαφές αν η φερόμενη ως επίθεση πραγματοποιήθηκε από τους Χούθι, συμμάχους του Ιράν, που έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από το 2023, (τα οποία θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ), ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Γάζα.

Την είδηση μετέδωσαν σήμερα (29/09/2025) τα ειδησεογραφικά πρακτορεία, παρά το γεγονός ότι η επίθεση φέρεται να έλαβε χώρα στις (23/09/2025).